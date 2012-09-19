خدمت صادقانه مسئولان به مردم ادای دین به شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره یک هزار و500 شهید سرافراز شهر قزوین عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

مسعود نصرتی در این یادواره اظهارداشت: تلاش می کنیم هیچ حرکتی در شهرداری قزوین با کاستی و نقص نباشد تا بتوانیم پاسخگوی خون شهدا باشیم و شرمنده مردم نشویم.

وی افزود: از دوران دفاع مقدس به بعد مردم ناظر اعمال مسئولان هستند تا ببینند چه اقداماتی برای آنها صورت می گیرد و از آنجا که قضاوت مردم به نظام با عملکرد مسئولان گره خورده امیدواریم با خدمت صادقانه و اجرای طرحهای مهم عمرانی بتوانیم شهدا و مردم را راضی کنیم.

شهردار قزوین تصریح کرد: راه اندازی واحد ایثارگران در شهرداری قزوین در راستای نکوداشت انسانهای والامقامی است که عزت و افتخار امروز کشور را مدیون آنها می دانیم لذا باید در همه حال یاد گلگون کفنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را زنده نگهداریم و نگذاریم ارزشها در جامعه کم رنگ شود.

این مسئول اظهارداشت: در کنار 400 وظیفه متعدد و متنوع شهرداری با همکاری سازمان فرهنگی برنامه های متنوعی برای ارتقاء سطح فرهنگی جامعه و ایجاد امید در مردم اجرا می کنیم و امسال را متفاوت تر از گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تلاش های همکاران شهرداری بتواند رضایت شهروندان و خانواده شهدا را جلب کند.

وی گفت: ‌با همه ناملایمات اقتصادی حاکم بر جامعه تمامی طرحهای شهرداری با هدف افزایش امید و نشاط در شهر قزوین در حال اجراست و تلاش می کنیم یاد شهدا نیز در همه عرصه ها زنده نگهداشته شود.