معرفی سرمربی جدید داماش/ پایان مسابقات کونگ فو توآی قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، درخشان سابقه مربیگری در تیمهای شاهین بوشهر و پرسپولیس تهران را درکارنامه دارد، " امید هرندی " سرمربی سابق داماش پس از باخت شش بر یک هفته گذشته در شیراز برابر فجر سپاسی از سوی مدیرعامل باشگاه داماش برکنار شد.

تیم فوتبال داماش گیلان که با 9 امتیاز در مکان یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد به دلیل تخلف تماشاگرانش در شهر آورد گیلان از دو دیدار خانگی محروم شده است ودر هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس از ساعت شانزده و سی دقیقه روز جمعه 31 شهریور ماه در ورزشگاه شهید رجایی قزوین میزبان راه آهن تهران است.

پایان مسابقات کونگ فو توآی قهرمانی کشور

رقابتهای کونگ فو توآی قهرمانی کشور، جام خزر با معرفی تیمهای برتر در رشت پایان یافت، در پایان این مسابقات در رده سنی نوجوانان تیم گیلان با 30 امتیاز پس از کردستان 38 امتیازی نائب قهرمان شد.

همچنین فارس و هرمزگان با 15 امتیاز به طور مشترک در مکان سوم ایستادند، در رده سنی نونهالان نیز مازندران با 26 امتیاز، کردستان با 25 امتیاز و بوشهر با 22 امتیاز اول تا سوم شدند.

جام اخلاق این پیکارها را نیز تیمهای تهران و گلستان در رده های مختلف سنی به خود اختصاص دادند، در رقابتهای کونگ فو توآی قهرمانی کشور جام خزر 410 ورزشکار در قالب 24 تیم دو روز در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت باهم مسابقه دادند.

بازی نمایندگان گیلان در لیگ برتر فوتبال ساحلی

سه نماینده گیلان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران عصر امروز به مصاف حریفان رفتند، در این بازیها تیم لسمان مروارید خزر از ساعت هفده و سی دقیقه در ساحل مروارید خزر زیبا کنار رشت به مصاف فائزکاران فرح آباد رفت.

قوی سپید بندرانزلی میهمان ملوان بندرگز گلستان است و هوسم رودسر در پارک سیمرغ سمنان با تیم سمنان جوان روبه رو شد، تا پایان هفته چهارم این مسابقات تیم قوی سپید بندر انزلی با هشت امتیاز در مکان دوم، لسمان مروارید خزر با پنج امتیاز در مکان چهارم و هوسم رودسر با دو امتیاز درانتهای جدول گروه شمال قرار دارند.

در پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران 16 تیم در دو گروه باهم رقابت می کنند.

پایان رقابت های دوومیدانی دانش آموزان دختر

رقابتهای دوومیدانی دانش آموزان دختر شهرستان رشت گرامیداشت دهه کرامت با معرفی نفرات برتر در رشت پایان یافت، در پایان این مسابقات مینا محجوب، فاطمه پورکنسستانی، مینا کاووسی، فاطمه یوسف پور، پریماگلناری، فاطمه حسینی، روشنک رونق، مهسا سیادتی، طهورا صفابخش، صدیقه نیکنام و نگارخورسندی در رده های سنی و مواد مختلف اول شدند.

رقابتهای دوومیدانی دانش آموزان دختر شهرستان رشت گرامیداشت دهه کرامت با شرکت 63 دونده یک روز در سالن یادگارامام رشت برگزار شد.