شهدا الگوی عملی برای تمامی انسانهای آزاده جهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره یک هزار و500 شهید سرافراز شهر قزوین عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

سردار سالار آبنوش در این مراسم گفت: مردم وفادار رهبرند و با تجدید میثاق و عهد خود با مقام عظمای ولایت مسیر شهدا را ادامه خواهند داد.

وی افزود: شهدای ما الگوی جهانی اند و فرزندان شهدا نیز محکم و استوار و پایبند بر اصول ایستاده اند و بدون هیچ ادعایی در صیانت از ارزشها آماده خدمتند.

سردار آبنوش یادآورشد: با رهبری هوشمندانه و عالمانه مقام عظمای ولایت و پشتیبانی مردم قادریم همه ترفندها و توطئه های جهانی را پشت سر بگذاریم و وفاداری خود را به نظام اسلامی و انقلاب اعلام کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین گفت: یادواره شهدا از معجزات انقلاب اسلامی است و اگر در گذشته تنها سالی یک بار این مراسم برگزار می شد امروز به پاس آگاهی مردم با رشادتهای رزمندگان اسلام و ادای دین به خون شهدا در طول ایام سال شاهد پاسداشت شهدا هستیم که جای خوشحالی دارد.

وی با ابراز خرسندی از وحدت و انسجام موجود در بین مسئولان استان قزوین اظهارداشت: همکاری و تعامل استاندار، امام جمعه، مسئولان و مدیران سیاسی امنیتی استان در حد بسیاتر مطوبی است و روند آرامش، امنیت و توسععه استان را شتاب بخشیده است.