ثبت 2 هزار تخلف اضافه تناژ در گیلان/ 43 برنامه سپاه صومعه‌ سرا در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سبحان ‌الله علیپور افزود: در پنج ماه نخست امسال این میزان تخلف اضافه تناژ از طرف پلیس راه استان ثبت و به اداره کل حمل و نقل و پایانه ‌ها برای اعمال قانون معرفی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین بیشترین تخلفات مورد گزارش را 143 فقره مربوط به محور رشت‌ ـ قزوین عنوان کرد.

پیشرفت 95 درصدی ساختمان انتقال خون رودبار

فرماندار رودبار از پیشرفت 95 درصدی ساختمان انتقال خون این شهرستان خبرداد و گفت: این ساختمان در دهه فجر سال جاری به بهره ‌برداری می ‌رسد.

ایرج موذن با بیان اینکه رودبار با داشتن شهرکهای صنعتی یکی از قطبهای صنعتی گیلان به شمار می ‌رود، اظهارداشت: مراحل ساخت اداره استاندارد رودبار نیز در این شهرستان آغاز شده است.

43 برنامه سپاه صومعه‌ سرا در هفته دفاع مقدس

فرمانده سپاه صومعه ‌سرا از برگزاری 43 برنامه فرهنگی و مذهبی به مناسب هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و گفت: تمام برنامه ‌ها با همکاری و هماهنگی سپاه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، پایگاههای بسیج محلات، حوزههای بسیج دانش ‌آموزی و کانونهای مختلف بسیجی برگزار می ‌شود.

سرهنگ ولی مهدوی ‌نیا افزود: این برنامه‌ های در سه بخش مرکزی، میرزا کوچک و تولمات صومعه‌ سرا به صورت روز شمار و طبق برنامه ‌ریزی اجرا خواهد ‌شد.

وی همچنین برگزاری همایش پیاده ‌روی، رژه خودرویی، اجرای تئاتر دفاع مقدس، ویزیت رایگان پزشکی، همایش تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس و یادواره شهدای روستاهای نو کاشت، ملک‌ سر، مرجقل و تطف صومعه‌ سرا را از برنامه ‌های هفته دفاع مقدس در این شهرستان بر شمرد.