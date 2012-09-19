تکمیل ظرفیت ورزشگاه 30 دقیقه مانده به بازی/ شعارهای خلیج فارس در ورزشگاه فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های سپاهان ایران و الاهلی عربستان در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

از سوی مسئولان شرکت فولاد مبارکه، تماشای این دیدار برای تماشاگران سپاهان رایگان اعلام شده بود و به همین دلیل تماشاگران سپاهان استقبال ویژه‌ای از این بازی به عمل آورده بودند به طوریکه ظرفیت ورزشگاه فولادشهر 30 دقیقه مانده به آغاز بازی تکمیل شد.

برخی از تماشاگران سپاهان به دلیل تکمیل ظرفیت ورزشگاه نتوانستند وارد ورزشگاه شوند و پشت درب‌های بسته ماندند.

پیش از آغاز بازی کلیپ مشترک AFC و FAO برای مبارزه با گرسنگی در سراسر جهان از اسکوربورد ورزشگاه پخش شد و احمد جمشیدیان، نماینده سپاهان نیز در این کلیپ جمله‌ای در مورد مبارزه با گرسنگی و فقر جهانی گفت.

سپاهان در این بازی با تغییراتی در ترکیب خود به میدان آمده بود که در این بین حضور مهدی جعفرپور در پست دفاع راست و بولکو و علی احمدی از نکات جالب بود.

بنرهای مشترک کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان فائو با پیام STOP HUNGER در اطارف زمین نسب شده بود.



هواداران سپاهان که شور و هیجان خاصی داشتند با سر دادن شعار "خلیج همیشه فارس ایران" و تشویق سپاهان به بازیکنان این تیم روحیه می‌دادند.

همچون بازی‌های قبل زلاتکو کرانچار از روی نیمکت مشغول تماشای بازی بود و به جای او علیرضا مرزبان به هدایت بازیکنان سپاهان در کنار زمین مشغول بود.

پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره این بازی از شبکه سوم سیما پخش شد و هواداران فوتبال ایران توانستند این بازی را از شبکه سوم تماشا کنند.

شعارهای خلیج فارس در نیمه نخست بازی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان طنین انداز شد و تماشاگران در این نیمه با سر دادن این شعارها در صدد بودند روحیه تیم عربستانی را تضعیف کنند.

این دیدار در نیمه نخست بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.