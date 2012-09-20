ثبت نام 27 رشته دانشگاهی بدون کنکور و با کنکور در دانشگاه آزاد قرچک

اسکندر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: توجه کلیه کارمندان، استادان و دانشجویان باید به عظمت ماه مهر که ماه مهربانی ها و همزبانی هاست جلب شود، ماهی که شروع علم آموزی و به تعبیر تمامی بزرگان و عالمان دین و دانش، سرآمد تمامی رخدادهاست.

وی در معرفی مجموعه تحت مدیریت خود گفت: واحد دانشگاهی قرچک به عنوان مجموعه ای تازه تأسیس اما پرتلاش و پیشرو از شجره طیبه دانشگاه آزاد اسلامی افتخار دارد که در گرامیداشت تقارن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید محیط دانشگاه را با فرهنگ و تفکر بسیجی عطر آگین کند و با تمام توان در کنار فعالیت های گسترده ی فرهنگی، علمی و ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه پژوهش های کاربردی؛ اعتلای فرهنگی را به عنوان بستری برای ارتقای کیفی مورد توجه قرار دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قرچک ادامه داد: این واحد دانشگاهی با نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست عالی دانشگاه برای ترویج روحیه ایمان و خودباوری و توانمندسازی دانشجویان تلاش می کند.

وی ضمن تأکید بر لزوم تکریم خانواده های شاهد و ایثارگر اعلام کرد: در طرح پاسداشت خانواده های شاهد و ایثارگر در هفته دفاع مقدس امسال، دانشگاه آزاد اسلامی قرچک علیرغم حضور نوپا در مجموعه آموزشی شهرستان ورامین، با تصویب شورای فرهنگی دانشگاه ضمن حضور در منزل این عزیزان سعی دارد سهم کوچکی در پاسداشت این بزرگواران داشته باشد.

شرایط و روند ثبت نام دانشجویان جدید الورود

عبداللهی در تشریح روند ثبت نام دانشجویان جدید الورود گفت: داوطلبان شرکت کننده در مقطع کاردانی(ناپیوسته) وکارشناسی (پیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی که در هیچ واحد دانشگاهی قبول نشده و یا در مراکزآموزشی دیگر در سراسر کشور قبول شده اند و تمایل به ثبت نام در آن واحد دانشگاهی ندارند.

وی اضافه کرد: کلیه متولدین 1372، 1373 و 1374 دارای مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش و پیش دانشگاهی، کلیه داوطلبان با کارنامه مردود یا قبولی دانشگاه آزادهای سراسر کشور، کلیه برادران دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش و پیش دانشگاهی،کلیه خواهران دارای مدرک دیپلم نظام قدیم ، مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش و پیش دانشگاهی می توانند برای تحصیل در این دانشگاه ثبت نام کنند.

عبداللهی در ادامه از همکاریهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولان شهرستانهای ورامین و قرچک و ائمه جمعه محترم شهرهای قرچک و ورامین برای کمک در شکل گیری و توسعه این واحد دانشگاهی تقدیر کرد.

وی گفت: یکی از موارد برجسته و جالب توجه در زمان راه اندازی این واحد دانشگاهی نگاه ویژه مسئولان به این واحد دانشگاهی بوده است که این مهم در ابلاغ مجوز رشته های مهم و کلیدی جهت ثبت نام مشهود است.

معرفی 27 رشته کاردانی و کارشناسی/ اکثر کلاسهای در روزهای پنجشنبه و جمعه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قرچک در خصوص27 رشته کاردانی و کارشناسی این واحد دانشگاهی اظهار داشت: حسابداری، معماری، مدیریت بازرگانی، تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی، کاردان فنی عمران - عمومی ساختمان، کاردان فنی برق - الکترونیک، علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر، کامپیوتر - نرم افزار، نقشه کشی معماری، الکتروتکنیک( برق صنعتی / تاسیسات الکتریکی) از جمله این رشته هاست.

وی اضافه کرد: رشته های مکانیک خودرو، کاردان فنی برق - قدرت، تربیت بدنی - مربیگری، هنرهای تجسمی (گرافیک- نقاشی)، کاردان فنی مکانیک - صنایع اتومبیل، تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی، تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی، مکانیک خودرو، گرافیک - گرافیک، تربیت بدنی، هنرهای تجسمی - نقاشی، الکترونیک(عمومی / رادیو تلویزیون)، مهندسی تکنولوژی برق قدرت و مهندسی تکنولوژی معماری نیز از رشته های تحصیلی این واحد است.

عبداللهی در پایان اظهار داشت: به دلیل استقبال گسترده کارمندان ادارات و نهادهای شهرستانهای جنوب شرق استان تهران از شرایط ویژه تحصیل در این واحد دانشگاهی، اکثر کلاسهای این واحد دانشگاهی در روزهای پنجشنبه و جمعه و یا در طول هفته، بعد از ظهرها تشکیل می شود.