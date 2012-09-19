منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: امروز چهارشنبه که برای برگزاری اردوی شبانه‌روزی به هتل محل اقامت خود مراجعه کردیم، متاسفانه از طریق مسئول اطلاعات هتل متوجه تغییر زمان دیدارمان با صبای قم شدیم. او به ما گفت بازی شما به تعویق افتاده و آیا اتاق‌های خود را می‌خواهید یا رزرو آنها را کنسل کنیم؟

وی افزود: برای اطلاع از صحت این موضوع بلافاصله با مسئولان سازمان لیگ تماس گرفتیم و آنها گفتند به نقل قول یک نفر از فدراسیون، مدیرعامل باشگاه نفت با تغییر محل مسابقه از ورزشگاه دستگردی به ورزشگاه تختی موافقت کرده است، در صورتی که این نقل قول کذب محض بوده و هیچگونه موافقتی مبنی بر جابه‌جایی محل مسابقه نداشتیم.

مدیرعامل نفت تهران در این خصوص اضافه کرد: به آقای علی کاظمی زنگ زدم و گفتم چه کسی با این مسئله موافقت کرده است و ایشان اعلام کرد به خاطر منافع ملی این بازی را در ورزشگاه تختی برگزار کنید! ما هم به مسئولان سازمان لیگ اعلام کردیم بازی مقابل صبای قم را در ورزشگاه تختی برگزار نمی‌کنیم و پیشنهاد دادیم همانند تیم راه‌آهن بازی رفت‌مان در قم و بازی برگشت‌مان در تهران برگزار شود.

وی با بیان اینکه پس از یکی دو ساعت به ما اعلام شد قم با میزبانی بازی مخالفت کرده است، اظهار داشت: در این شرایط به خاطر وضعیت خاص فوتبال ایران و منافع ملی قبول کردیم بازی جمعه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود اما ناگهان به ما اعلام شد تیم صبا در عرض این دو ساعت آمادگی سفر به تهران را از دسته داده و بازی یک روز عقب می‌افتد و شنبه برگزار خواهد شد.

قنبرزاده خاطرنشان کرد: پس از این اتفاقات عجیب، نشستی را با اعضای هیات امنای باشگاه برگزار کردیم و قرار است فردا صبح بیانیه‌ای را در خصوص این اتفاقات صادر کنیم که در بخشی از آن تاکید کرده‌ایم تیم نفت روز جمعه به ورزشگاه تختی می‌رود و اگر بازی برگزار نشود، در هیچ روز دیگری خصوصا شنبه با صبا بازی نخواهد کرد.

وی افزود: عواقب بعدی این اتفاق برعهده سازمان لیگ است و توسط وکلای حقوقی از طریق FIFA و AFC پیگیری‌های لازم را برای احقاق حق باشگاه نفت انجام می‌دهیم. جای تاسف دارد آقایان در فدراسیون بهم ریختگی، بی‌برنامگی‌ و سهل انگاری خود را با ابزار منافع ملی سرپوش می‌گذارند، زیرا این مسائل ربطی به منافع ملی نداشته و در واقع بی‌برنامگی‌‌ها و نابسامانی‌ها خیانت به منافع ملی است.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در پایان گفت: به خاطر منافع ملی همه گونه همکاری را با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برای برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا انجام دادیم و حاضر شدیم علاوه بر اصلاح ورزشگاه دستگردی آن را برای میزبانی مسابقات در اختیار فدراسیون قرار دهیم ولی متاسفانه از فدراسیون پاسخ معکوس گرفتیم. این درحالی است که فقط دو روز به مسابقه فوق مانده و جدول مسابقات بسیار حساس است.