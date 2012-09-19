تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیام شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سوم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و بیستم سپتامبر سال 2012 میلادی.
- هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار میشود:
گروه الف:
* ابومسلم خراسان - آهن بافق یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* ماشین سازی تبریز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز
* الوند همدان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان
* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
* داماش ایرانیان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:30، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* شاهین بوشهر - اتکای گلستان، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* استقلال اهواز - شهرداری اراک، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
گروه ب:
* سایپای شمال - شهرداری تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدای بابل
* شهرداری یاسوج - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج
* فولاد یزد - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* نیروی زمینی تهران - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه جی تهران
* شهرداری بندرعباس - پاس همدان، ساعت 16:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ملی حفاری اهواز - صنعتی کاوه، ساعت 17، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* لبنان - قطر
* ژاپن - چین
* ایران - ازبکستان
* فیلیپین - چین تایپه
- رقابتهای ووشوی قهرمانی ردههای سنی جهان از امروز در ماکائو آغاز میشود و تیمهای پسران و دختران کشورمان به مصاف رقبای خود میروند.
- مسابقات تنیس روی میز دسته برتر مردان کشور از امروز با حضور 16 بازیکن در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز میشود.
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری 24 دیدار آغاز میشود.
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