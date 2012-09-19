تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سی‌ام شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سوم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و بیستم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

گروه الف:

* ابومسلم خراسان - آهن بافق یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* ماشین سازی تبریز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز

* الوند همدان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان

* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

* داماش ایرانیان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:30، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* شاهین بوشهر - اتکای گلستان، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* استقلال اهواز - شهرداری اراک، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

گروه ب:

* سایپای شمال - شهرداری تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدای بابل

* شهرداری یاسوج - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج

* فولاد یزد - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* نیروی زمینی تهران - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه جی تهران

* شهرداری بندرعباس - پاس همدان، ساعت 16:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ملی حفاری اهواز - صنعتی کاوه، ساعت 17، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* لبنان - قطر

* ژاپن - چین

* ایران - ازبکستان

* فیلیپین - چین تایپه

- رقابت‌های ووشوی قهرمانی رده‌های سنی جهان از امروز در ماکائو آغاز می‌شود و تیم‌های پسران و دختران کشورمان به مصاف رقبای خود می‌روند.

- مسابقات تنیس روی میز دسته برتر مردان کشور از امروز با حضور 16 بازیکن در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری 24 دیدار آغاز می‌شود.