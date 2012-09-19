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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۰:۱۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا و آغاز هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سی‌ام شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سوم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و بیستم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:
گروه الف:
* ابومسلم خراسان - آهن بافق یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* ماشین سازی تبریز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز
* الوند همدان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان
* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
* داماش ایرانیان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:30، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* شاهین بوشهر - اتکای گلستان، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* استقلال اهواز - شهرداری اراک، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
گروه ب:
* سایپای شمال - شهرداری تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدای بابل
* شهرداری یاسوج - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج
* فولاد یزد - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* نیروی زمینی تهران - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه جی تهران
* شهرداری بندرعباس - پاس همدان، ساعت 16:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ملی حفاری اهواز - صنعتی کاوه، ساعت 17، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* لبنان - قطر
* ژاپن - چین
* ایران - ازبکستان
* فیلیپین - چین تایپه

- رقابت‌های ووشوی قهرمانی رده‌های سنی جهان از امروز در ماکائو آغاز می‌شود و تیم‌های پسران و دختران کشورمان به مصاف رقبای خود می‌روند.

- مسابقات تنیس روی میز دسته برتر مردان کشور از امروز با حضور 16 بازیکن در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری 24 دیدار آغاز می‌شود.

کد مطلب 1700498

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