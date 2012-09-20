بالاک در آستانه پیوستن به لیگ استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف لیگ استرالیا بعد از اینکه بازیکنان بزرگ فوتبال اروپا از جمله امیل هسکی و الساندرو دل پیرو را جذب کرد اکنون می خواهد میشائیل بالاک را نیز به ستاره های خود بیفزاید.

"لیل گورمن" رئیس باشگاه سیدنی واندررز گفت: باشگاه های استرالیا در این فصل با مدیر برنامه های بازیکنان مختلف اروپایی مذاکره کردند. ما امیدواریم بتوانیم بالاک را به خدمت بگیریم.

بالاک 35 ساله 4 فصل را در چلسی پشت سرگذاشت و بعد از آن به بایرلورکوزن باشگاهی که در سال 1999 به آن پیوسته بود بازگشت. لورکوزن تابستان امسال پیشنهاد تمدید قرارداد را به بالاک ارائه نکرد و او بازیکن آزاد اعلام شد.

بالاک یکی از بهترین هافبک های فوتبال جهان بود و در رقابتهای جام جهانی 2002 و 2006 خوش درخشید. او که 98 بازی ملی در کارنامه خود دارد و به دلیل مصدومیت دیگر توسط یواخیم لوو سرمربی ژرمن ها به تیم ملی دعوت نشد.