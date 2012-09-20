  1. ورزش
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۳۳

بالاک در آستانه پیوستن به لیگ استرالیا

بالاک در آستانه پیوستن به لیگ استرالیا

میشائیل بالاک ستاره اسبق بایرن مونیخ و چلسی در آستانه پیوستن به باشگاه وسترن سیدنی واندررز در لیگ استرالیا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف لیگ استرالیا بعد از اینکه بازیکنان بزرگ فوتبال اروپا از جمله امیل هسکی و الساندرو دل پیرو را جذب کرد اکنون می خواهد میشائیل بالاک را نیز به ستاره های خود بیفزاید.

"لیل گورمن" رئیس باشگاه سیدنی واندررز گفت: باشگاه های استرالیا در این فصل با مدیر برنامه های بازیکنان مختلف اروپایی مذاکره کردند. ما امیدواریم بتوانیم بالاک را به خدمت بگیریم.

بالاک 35 ساله 4 فصل را در چلسی پشت سرگذاشت و بعد از آن به بایرلورکوزن باشگاهی که در سال 1999 به آن پیوسته بود بازگشت. لورکوزن تابستان امسال پیشنهاد تمدید قرارداد را به بالاک ارائه نکرد و او بازیکن آزاد اعلام شد.

بالاک یکی از بهترین هافبک های فوتبال جهان بود و در رقابتهای جام جهانی 2002 و 2006 خوش درخشید. او که 98 بازی ملی در کارنامه خود دارد و به دلیل مصدومیت دیگر توسط یواخیم لوو سرمربی ژرمن ها به تیم ملی دعوت نشد.

کد مطلب 1700499

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