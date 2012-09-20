تشریح مواضع نظامی ایران در منطقه/ تشکر نمایندگان از ابقاء قاضی تعلیق شده!

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اخبار و رویدادهای سیاسی که در هفته جاری گذشت، جلسه های علنی و غیر علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون بحران های ارزی کشور و همچنین نامه تشکرآمیز نمایندگان از رئیس جمهور بدلیل ابقاء مرتضوی ، قوه مقننه را کانون توجه رسانه ها و محافل سیاسی قرارداده بود.در ادامه این گزارش مهمترین خبرهای هفته را مرور می کنیم.

جایزه‌ اجرای حکم اعدام سلمان رشدی 500 هزاردلار افزایش یافت

نماینده ولی فقیه و سرپرست بنیاد 15 خرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن دست‌اندرکاران فیلم موهن نسبت به ساحت مقدس پیامبر (ص) جایزه‌ اجرای حکم حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اعدام سلمان رشدی مرتد را مبلغ 500 هزار دلار دیگر افزایش داد و به 000/300/3 دلار رساند.



مخالفت "بان کی مون" با ماجراجویی نظامی علیه ایران/تاکید بر گزینه دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی " اسرائیل تایمز" ، " بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با رد ایده توسل به ماجراجویی نظامی در قبال برنامه هسته ای ایران، هرگونه حمله نظامی به ایران را غیر قابل قبول خواند.

وی از تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی به ایران ابراز نگرانی کرده و گفت هرگونه توسل به حمله نظامی و همچنین اقدامات تلافی جویانه غیر قابل قبول است.

بان کی مون از طرفین برنامه هسته ای ایران خواست تا از طریق گفتگو مسائل را حل و فصل کنند.

خروش اعتراضی مردم علیه اسلام ستیزان/عرض تسلیت به ساحت بقیه الله

به گزارش خبرنگارمهر، تجمع هزاران نفر از مردم تهران در مقابل دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به فیلم موهن آمریکایی که در آن به ساحت مقدس پیامبر اعظم توهین شده بود، با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل و قرائت بیانیه پایانی در محکومیت این اقدام برگزار شد.

تظاهرکنندگان در تجمع خود شعار می دادند: مهدی موعود تسلیت تسلیت، امت اسلام سلامت بود، خاتم انبیا محمد بود، محمد و مکتبش همیشه جاودان است ، اهانت و جنایت شیوه کافران است.

سردار جعفری: ایران در سوریه حضور نظامی ندارد/ دستاوردهای جدید سپاه در موشک و پهپاد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی خبری از جزئیات ارتقای سامانه پدافند موشکی ایران همچنین آزمایش موفقیت آمیز عملیات نظامی پهپاد جدید کشورمان خبر داد.

سردار جعفری با اشاره به دستاوردهای جدید سپاه پاسداران، گفت: توان نظامی نیروهای سه گانه سپاه در کنار نیروهای سه گانه ارتش قرار دارد به طوری که در حوزه هوایی ما مکمل ارتش هستیم و از نظر تجهیزات و ماموریت ها تکمیل کننده همدیگریم اما در زمینه زمینی این فعالیت ها موازی هم قرار گرفته اند.



جعفری با بیان اینکه ما در سپاه از نظر تجهیزات و پیشرفت به ویژه در عرصه موشکی به دستاوردهای خوبی دست یافته ایم، افزود: در این راستا می توان به راکت سپاه اشاره کرد در گذشته این راکت سرعت چندانی نداشت اما امروز قدرت این راکت به زیر 50 متر رسیده است.



جعفری تصریح کرد: زمانی که این پروژه تعریف شد اصلا برای متخصصین ما قابل باور نبود اما امروز توانستیم سرعت این راکت را افزایش دهیم و این یکی از دستاوردهای ماست .



همچنین وی با بیان اینکه سپاه در حوزه پدافند نیز به دستاوردهای خوبی دست یافته است، افزود: اخیرا سرعت سامانه پدافند هوایی رعد از سیستم موشکی شرقی بالا رفته است و سرعت آن به برد 50 کیلومتر در ارتفاع 28-25 کیلومتری رسیده است و این پروژه نیز در حال تولید انبوه است.

احتمال معرفی کاندیدای ریاست جمهوری از سوی جامعه روحانیت

حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این تشکل سیاسی هیچگاه صحنه را خالی نمی کند، گفت: جامعه روحانیت برای انتخابات ریاست جمهوری یا خود کاندیدا معرفی می کند و یا از کاندیدای دیگری حمایت می کند.

آژانس اطلاعات ایران را در اختیار تروریست‌ها می‌گذارد

فریدون عباسی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اجلاس پنجاه و ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تاکید کرد: ممکن است دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وظائف اصلی خود، بیطرفی و عدالت به دلیل سوء مدیریت و اعمال نفوذ برخی کشورها منحرف شده باشد.



وی افزود: اندیشمندان جهان بدانند پروندة هسته‌ای ایران در آژانس و ابهاماتی که در خصوص آن مطرح می شود محصول از بین رفتن منافع حاکمان چند کشور در ایران و ظهور اندیشه‌ای آزادی بخش در زمان حاضر است. متأسفانه آژانس بین المللی‌انرژی اتمی رویه ای را در پیش گرفته‌است که اگر ما نیز بخواهیم مانند برخی مسئولین آژانس بدبینانه نگاه کنیم، مدرک ارائه نکنیم و لجاجت به خرج دهیم، نباید گفتگوها را ادامه دهیم و گزینه های دیگری را باید امتحان نمائیم.



وی با بیان اینکه ممکن است تروریست ها و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده‌باشند و مخفیانه تصمیم سازی می کنند، گفت: باید مدیرکل محترم آژانس و همکاران ایشان را از این موضوع با خبر سازیم و هشدار لازم را بدهیم.



حضور صالحی در اجلاس 4جانبه قاهره پیرامون سوریه

علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است امروز در اجلاس 4جانبه وزیران 4 کشور ایران،ترکیه،عربستان و مصر به میزبانی قاهره شرکت کرد



صالحی در حاشیه این نشست نیز ملاقات های حاشیه ای داشت که مذاکره با محمد مرسی رئیس جمهور مصر ازجمله این دیدارها بود.



نشست کارشناسان ارشد این 4کشور هفته گذشته با حضور حسین امیرعبدالهیان معاون عربی افریقای وزیر خارجه ایران و نمایندگان مصر، ترکیه و عربستان برگزار شده بود.

ایران حضور نظامی در سوریه و لبنان ندارد/ واکنش وزارت خارجه به اعلام ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا



رامین مهمانپرست در نشست خبری در رابطه با انتشار خبری پیرامون تعیین ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران سئوال کرد که دستیار ویژه وزیر خارجه در پاسخ گفت: ظاهرا وزیر خارجه کانادا مطلبی به عنوان ایتالیا به عنوان حافظ منافع مطرح کرده است اما بحث تعیین حافظ منافع باید به صورت رسمی در گفتگوی دو طرفه صورت گیرد که این کار هنوز انجام نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه ایران حضور نظامی در سوریه و لبنان ندارد، تاکید کرد: دولت سوریه از اوج بحرانی که با اقدامات تروریستی انجام می شد عبور کرده است.



زیردریایی طارق 901 و ناوشکن سهند به آب انداخته شد





زیردریایی طارق 901 چندی پیش توسط متخصصان متعهد و توانمند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اورهال شده است که با موفقیت به یگان زیر سطحی نیروی دریایی ارتش ملحق شد.



ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند نیز توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد. زیردریایی سنگین طارق 901 با دستور حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در بندرعباس به آب انداخته شد زیردریایی طارق 901 چندی پیش توسط متخصصان متعهد و توانمند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اورهال شده است که با موفقیت به یگان زیر سطحی نیروی دریایی ارتش ملحق شد.ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند نیز توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد.

164 نماینده از رئیس‌جمهور برای ابقای مرتضوی تشکر کردند



در پی تلاشهای رئیس دفتر و مدیر کل امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 164 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان که ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان را در پی داشت، در پی تلاشهای رئیس دفتر و مدیر کل امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 164 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان که ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان را در پی داشت، نامه ای تشکر آمیز امضا کردند

دانشجویان در نامه ای خطاب به احمدی نژاد: درباره استمرار حضور مرتضوی پاسخگو باشید



اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: ابهامات فراوانی در استمرار حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

لاریجانی خواستار برخورد مجلس با مسئولان سازمان تامین اجتماعی شد



رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تعدادی از نمایندگان در مراجعه به وی از سوء استفاده مسئولان سازمان تامین اجتماعی از امضای آنان پای نامه ای درباره تغییر عنوان این سازمان و تبدیل آن به نامه حمایت از سعید مرتضوی خبرداده اند، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تعدادی از نمایندگان در مراجعه به وی از سوء استفاده مسئولان سازمان تامین اجتماعی از امضای آنان پای نامه ای درباره تغییر عنوان این سازمان و تبدیل آن به نامه حمایت از سعید مرتضوی خبرداده اند، گفت : مجلس باید با این دستگاه که چنین خبطی کرده برخورد کند.

حیثیت مجلس با حمایت برخی نمایندگان از قاضی معلق و متهم لطمه دید

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری بااشاره به جمع آوری امضا از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس به نام حمایت از تغییر نام این سازمان و حمایت از سعید مرتضوی به عنوان رئیس آن ، از هیات رئیسه مجلس خواست از حیثیت مجلس دفاع کند

نماینده مردم تهران در خصوص نامه 164 نماینده در حمایت از مرتضوی خواستار پیگیری خطاهای صورت گرفته در این مسیر شد و گفت: برای مجلس خیلی بد است که یک عده از نمایندگان از قاضی معلقی که در پرونده مهم ملی متهم بزرگی است، حمایت کنند.



نمایندگان امضا کننده نامه تشکر از متهم جنایت کهریزک به مردم معرفی شوند



عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک در واکنش به نامه تشکر برخی نمایندگان مجلس نهم از رئیس جمهور بدلیل ابقاء سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ای کاش این نامه به همراه اسامی امضا کنندگان آن برای اطلاع بیشتر افکار عمومی منتشر شود.

جلسه غیر علنی مجلس با دو وزیر برای بررسی آثار تحریم ها و نواسانات ارز

مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه رسمی روز گذشته خود، با حضور وزیران اقتصاد و نفت، برای بررسی موضوع ساماندهی بازار ارز و آثار تحریم ها جلسه غیرعلنی تشکیل داد

اعلام جزئیات بسته جدید ارزی در مجلس/ احتمال بازگشت ارز مسافرتی



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت:‌ وزیر اقتصاد که با عنوان سخنگوی دولت در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس حضور یافت از اعمال تدابیر جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت:‌ وزیر اقتصاد که با عنوان سخنگوی دولت در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس حضور یافت از اعمال تدابیر جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز خبر داد.



وی از قول مساعد دولت برای تزریق ارز مورد نیاز بازار خبر داد و گفت:‌ در بسته سیاست جدید دولت احتمال بازگشت ارز مسافرتی لحاظ شده است.

به گفته این نماینده مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه پیشتر از این گزارشی تهیه کرده بود که در آن علت نابسامانی بازار ارز و افزایش بی‌رویه قیمت، عدم تزریق ارز از سوی بانک مرکزی در بازار اعلام شده بود اما حسینی سخنگوی دولت در جلسه غیرعلنی امروز مجلس اعلام کرد که تزریق ارز در هفته‌های گذشته نیز به بازار انجام شده و متوقف نشده است اما شاید جوابگوی نیازهای موجود بازار نبوده باشد.

مجلس به پاسخ وزیر اقتصاد درباره سئوال نادران رای مخالف داد



سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز چهارشنبه برای ادامه پاسخگویی به سوال نادران درباره اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیرامون وعده بمب ارزی دولت برای رفع مشکل نابسامانی در بازار ارز در مجلس حضور یافت.



وی مجدداً اظهارات گذشته خود مبنی بر اینکه مسئولیتی در حوزه ارزی ندارد و بنابراین نمی‌تواند پاسخگوی این موضوع باشد را تکرار کرد. اظهارات حسینی وزیر اقتصاد درباره نابسامانی بازار ارز نمایندگان را قانع نکرد و وی مجدداً در نداشتن مسئولیت در این حوزه تاکید کرد.وی مجدداً اظهارات گذشته خود مبنی بر اینکه مسئولیتی در حوزه ارزی ندارد و بنابراین نمی‌تواند پاسخگوی این موضوع باشد را تکرار کرد.

مهدی هاشمی بزودی به ایران باز می گردد





وی که به نظر می رسد هماهنگی های لازم برای حضور خود در کشور را با خانواده اش انجام داده است قصد داشت این هفته به ایران سفر کند که به دلیل برخی مشکلات شخصی سفرش به ایران را به تعویق انداخت. مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات که سال 88 به انگلیس رفته بود قرار است به زودی به تهران بازگردد وی که به نظر می رسد هماهنگی های لازم برای حضور خود در کشور را با خانواده اش انجام داده است قصد داشت این هفته به ایران سفر کند که به دلیل برخی مشکلات شخصی سفرش به ایران را به تعویق انداخت.



برنامه ها، دیدارها و محور سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل اعلام شد



رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه

رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر به نیویورک، از تاکید بر ساختار و اهمیت جنبش عدم تعهد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ، دیدار با مقامات کشورهای مختلف و ملاقات با گروه های اجتماعی آمریکا دراین سفر خبر داد و گفت: در حاشیه این سفر ملاقات های خاصی را انجام خواهیم داد.



