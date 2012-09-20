تجلیل از کتاب "پایی که جاماند" در هفته دفاع مقدس/حمایت از تالیف کتاب و پایان نامه

سید حسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب به عنوان بهترین کتاب سال با موضوع دفاع مقدس انتخاب شده که این افتخاری بزرگ برای این استان است.

وی همچنین از حمایت دفتر آموزش و پژوهش استان از تالیف کتاب و تدوین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا خبرداد و اظهار داشت: تاکنون هشت پایان نامه و دو جلد کتاب، مورد حمایت مالی قرار گرفته اند.

کاظمی عنوان کرد: در مجموع 60 میلیون ریال برای حمایت از این آثار به مولفان آنها پرداخت شد.

وی یادآور شد: پایان نامه های ارائه شده به دفتر آموزش و پژوهش استان پس از بررسی توسط کمیته تخصصی، یک میلیون تا سه میلیون تومان مورد حمایت قرار می گیرند.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: کتب تالیفی نیز با تیراژ یک هزار جلد تا سقف دو میلیون تومان مورد حمایت قرار می گیرند.

کاظمی هدف از این طرح را حمایت از ایجاد انگیزه تحقیق و پژوهش در بین پژوهشگران استان عنوان کرد و بیان داشت: برخی دانشجویان این استان از بضاعت مالی کمی برخوردارند که این اقدام می تواند بخشی از مشکلات آنها را مرتفع کند.

وی شرط حمایت مالی از این آثار را کاربردی بودن آن و پرداختن به مسائل استانی و کشوری عنوان کرد و گفت: پایان نامه های منتشر شده با توجه به موضوع آن، به دستگاههای اجرایی مربوط ارسال می شود.

کاظمی بیان کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، کتابهایی با این موضوع در اولویت حمایت قرار دارند.