شناسنامه اجتماعی و عمرانی بخش کهک تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش کهک شامل دو دهستان فردو و کهک است که دارای 18 روستا با 16 دهیاری و 16 شورا می‌باشد. این بخش که 17 هزار نفر جمعیت دارد یک منطقه توریستی محسوب می‌شود که روزانه به خصوص در ایام پایانی هفته پذیرایی جمعیت زیادی از مسافران و شهروندانی است که برای تفریح و گذران اوقات به این منطقه مراجعه می‌کنند.



وجود امامزادگان در این منطقه باعث شده است که بخش کهک از قدیم الایام مورد استقبال جمع کثیری از مردم مومن و متدینی باشد که برای اداء نذر خود به این اماکن مقدس مراجعه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به امامزاده اسماعیل، امامزاده زینب خاتون کهک و... اشاره کرد.



کشاورزی به خصوص باغداری، مرغداری و صنایع دستی جزو مشاغلی است که بیشترین فراوانی را در این بخش به خود اختصاص داده است.



اشتغال در بخش کهک فصلی است



علیرضا گلچین‌پور بخشدار کهک با اشاره به اینکه اشتغال در بخش کهک فصلی است، گفت: بیشترین اشتغال در بخش کهک مربوط به باغداری، مرغداری و دامداری است که بخشی از این اشتغال به صورت فصلی است.



وی اظهار کرد: در فصل زمستان وضعیت اشتغال بخش کهک مناسب نیست زیرا بسیاری از افرادی که به کشاورزی و باغداری مشغول هستند، در فصل زمستان بیکار شده و مجبور به خانه نشینی هستند.

وی افزود: از جمله محصولات باغی بخش کهک می‌توان به هلو، زردآلو، گردو، فندق، انار و محصولات دیگر باغی اشاره کرد.



وی با اشاره به اینکه صنایع دستی نیز در بخش کهک جایگاه خاصی دارد، بیان داشت: در روستای بیدهند فنرسازی به عنوان یکی از صنایع دستی است که افراد بسیار زیادی را به این کار جذب کرده است و همچنین در روستاهای دیگر بخش کهک نیز صنایع دستی جایگاه ویژه‌ای دارد.



گلچین‌پور تصریح کرد: در روستای صرم سبدبافی به عنوان یکی از صنایع دستی مهم به شمار می‌رود و همچنین نانوایی‌های سنتی در بخش کهک یکی از موارد مهمی است که توانسته تعداد زیادی از روستائیان را به این کار جذب کند.



سبزی خشک کنی نیز در تعدادی از روستاهای قم از جمله صرم گسترش پیدا کرده و به عنوان یکی از صنایع دستی این بخش می‌توان از آن یاد کرد.



تقویت صنایع دستی



بخشدار کهک در ادامه سخنان خود با تاکید بر فعال شدن بخش صنایع دستی کهک اظهار کرد: یکی از کارهایی که در دست پیگیری داریم ایجاد اشتغال در زمینه صنایع دستی در بخش کهک است.



گلچین‌پور افزود: وضعیت اشتغال در بخش کهک در فصل تابستان با توجه به اینکه کشاورزی و باغداری رونق دارد، خوب است ولی در زمستان هیچ گونه اشتغالی در بخش کهک وجود ندارد که ما سعی کردیم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف ادارات، آموزش‌های صنایع دستی را در بخش کهک راه اندازی کنیم تا در فصل زمستان علاقه‌مندان به صنایع دستی بتوانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.



وی گفت: برای ایجاد اشتغال در بخش کهک باید از ظرفیت موجود در بخش استفاده کرد که از آن جمله می‌توان به پرورش ماهی و ایجاد استخرهای دومنظوره اشاره کرد.

سنت‌های قدیمی



بخشدار کهک در ادامه سخنان خود به سنت‌های قدیمی در روستاهای بخش کهک اشاره کرد و گفت: با توجه به بررسی‌هایی که خود بنده در بخش داشته‌ام با یکسری آداب و سنن خاصی در این منطقه مواجه شدم.



به عنوان مثال در روستای بیدهند به جای اینکه روز سیزدهم فروردین به عنوان «سیزده به در» به دل طبیعت بروند، در روز دوازدهم فروردین در دل طبیعت حضور پیدا می‌کنند و یک چشمه‌ای در این روستا وجود دارد که بزرگ‌ترها، جوان‌هایی را که تازه ازدواج کرده‌اند را به آنجا می‌برند و با برگزاری یک مهمانی از خویشاوندان پذیرایی می‌کنند.



در روستاهای ویریچ و دستگرد نیز برنامه‌ای به نام «والشمس و ضحاها» وجود دارد، که این مراسم در شب تولد امام حسن مجتبی(ع) برگزار می‌شود. در این مراسم جمعی از اهالی متدین روستا به درب خانه‌های مردم می‌روند که هر یک از اهالی روستا هر چه در خانه دارند از جمله شیرینی و تنقلات را به این افراد هدیه می‌دهند و آنان نیز بعد از اینکه در کل روستا حضور پیدا کردند وارد مسجد روستا می‌شوند و شیرینی و تنقلات جمع آوری شده را بین مردم تقسیم می‌کنند.



تهیه شناسنامه اجتماعی و عمرانی



بخش دیگری از این گفت‌وگو به فعالیت‌های انجام شده توسط بخشداری اختصاص دارد که به گفته گلچین‌پور اولین کار بخشداری پس از روی کار آمدن وی، تهیه شناسنامه اجتماعی و عمرانی بخش کهک است تا تمامی فعالیت‌ها بر اساس اطلاعات موجود برنامه‌ریزی شود.



وی با اشاره به اینکه برای انجام هر گونه فعالیتی در بخش باید اطلاعات و آگاهی کاملی در موارد مختلف در اختیار بخشدار باشد، تصریح کرد: برای تهیه شناسنامه بخش فرم‌هایی را تهیه و کلیه اطلاعات مربوط به اعضای شوراها، دهیاران و اطلاعات مربوط به روستاها را در آن درج کردیم.



در این شناسنامه اطلاعات فرهنگی و اجتماعی روستاها و همچنین اطلاعات مربوط به طوایف مختلفی که در این روستاها زندگی می‌کنند جمع آوری شد و در مورد آداب و سنن روستاهای مختلف نیز اطلاعات کاملی به دست آمده و همچنین میزان سواد اهالی بخش به تفکیک جنسیت نیز در این شناسنامه درج شده است.

تعداد امامزادگان بخش و مکان استقرار این امامزادگان و همچنین اطلاعات روحانیون مستقر در روستا و تعداد شهدای هر روستا نیز در شناسنامه اجتماعی و عمرانی بخش مشخص شده است.



بخشدار کهک با اشاره به اینکه در این شناسنامه نقاط قوت عمرانی روستا منعکس شده است، افزود: با توجه به شرایط ویژه بخش کهک و توریستی بودن این منطقه، امکانات خوبی در این بخش در نظر گرفته شده است.



گازرسانی به تمامی روستاها



گلچین‌پور در ادامه سخنان خود گفت: کلیه روستاهای بخش کهک از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند و تنها در دو روستای امامزاده اسماعیل و وشنوه به دلیل صعب العبوربودن هنوز شبکه گاز احداث نشده است.



وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه‌ای که روستای وشنوه دارد و جمعیت زیادی که در این روستا زندگی می‌کنند، سال گذشته پیگیری‌هایی انجام شده و گازرسانی به این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.



به گفته گلچین‌پور با عنایت ویژه استاندار سابق و تلاش‌های مدیرعامل شرکت گاز، نقشه اولیه برای گازرسانی به منطقه وشنوه تهیه و کارهای اولیه انجام شده است و این پروژه در مرحله جذب اعتبار قرار دارد و به زودی کار گازرسانی به روستای وشنوه آغاز می‌شود.



اجرایی شدن 60 درصد مصوبات سفر استاندار



بخشدار کهک با اشاره به اینکه سفرهای استاندار به بخش کهک مصوبات خوبی را برای این بخش به همراه داشته است، گفت: در سفرهای استاندار به بخش کهک حدود 21 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته است که در حال حاضر نیز بیش از 60 درصد مصوبات این سفر اجرایی شده است.



وی ادامه داد: احداث دانشگاه پیام نور، پروژه مسکن مهر، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده کهک و... از جمله این مصوبات بوده است.