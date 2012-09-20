محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کمیته محیط زیست شهری توسط شورای شهر ایجاد شده است.



وی با اشاره به اینکه در صورت گسترش فعالیت این کمیته می توان اقدامات مناسبی را در زمینه محیط زیست انجام داد افزود: در کمیته محیط زیست مسائلی از جمله فضای سبز، ریزگردها، زباله و بازیافت، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی، معاینه فنی، صنوف و صنایع مزاحم، ساماندهی ورودی های شهر بررسی می شود.



وی بیان کرد: با گسترش فضای سبز شهری و کمربند سبز می توان از ورود ریزگردها به شهر قم جلوگیری کرد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در دریاچه حوض سلطان به دلیل عدم تامین حق آبه های زیست محیطی بسیاری از ریزگردها وارد قم می شوند که با تامین این حق آبه ها می توان از ورود ریزگردها جلوگیری کرد.



وی ادامه داد: همچنین تخریب پوشش گیاهی در اطراف شهر قم یکی دیگر از عوامل ورود ریزگردها به شهر است.



لزوم فرهنگ سازی برای جلوگیری از ورود ریزگردها



وی بیان کرد: برای جلوگیری از ورود ریزگردها به شهر قم باید همه دستگاه ها و مردم حضوری موثر داشته باشند و یکی از بهترین اقدامات در این زمینه فرهنگ سازی است.



رکنی با اشاره به اینکه‌ پوشش گیاهی تنها شامل درخت نمی شود بلکه درختچه و بوته را نیز در برمیگیرد افزود: پوششهای گیاهی با تثبیت خاک می توانند مانع از ورود ریزگردها به شهر قم شوند.



کمربند سبز اطراف قم به حالت اولیه خود بازگردد



وی بیان کرد: در گذشته در اطراف شهر قم کمربند سبزی وجود داشت که این امر باعث تلطیف و تعدیل هوا می شد و علاوه بر آن آبهای زیرزمینی را نیز تقویت می کرد که لازم است مجددا به وضعیت قبلی خود بازگردد.



وی با اشاره به وجود 350 هزار موتورسیکلت در شهر قم افزود: در حال پیگیری برای انجام معاینه فنی موتورسیکلت ها نیز هستیم.

