به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به تولید فیلم موهن علیه پیامبر اسلام‌(ص) اظهار داشت: موج عظیم تنفر از سازندگان فیلم موهن و حمایت‌کنندگان آن یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سراسر جهان روز به روز افزایش می یابد.



وی با اشاره به خروش میلیونی مردم لبنان ادامه داد: بزرگترین خروش جهانی علیه آمریکا و اسرائیل با رهبری شجاعانه سید حسن نصر الله در جنوب لبنان صورت گرفت که در رسانه‌های جهان منعکس شد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه با دیدن این فیلم بسیار نارحت و اندوهناک شدم، افزود: گزارشی از این فیلم موهن را شنیده بودم، ولی بعد از آن که فیلم بصورت کامل مشاهده کردم، متحیر شدم که چه طور جرأت کردند تمام خصائص زشت، خون‌ریزی، تجاوز جنسی و... را به هر شکل ممکن به نبی مکرم اسلام‌(ص) و اصحاب ایشان نسبت دهند.



مفاسد فیلم موهن علیه پیامبر(ص) از آیات شیطانی بیشتر است



آیت الله مکارم‌ شیرازی با بیان اینکه مفاسد این فیلم به مراتب از آیات شیطانی بیشتر است، افزود: مفاسد این فیلم به مراتب از آیات شیطانی بیشتر است اگر امام راحل هم اکنون زنده بود، همان حکم سلمان رشدی پلید را برای کارگردان و عوامل فیلم صادر می کرد.



وی با بیان اینکه چراغ سبز آمریکا، راه اهانت به انبیا را در آینده باز گذاشته، ادامه داد: چراغ سبزی که آمریکایی‌ها با ادعای آزادی بیان به کارگردان و عوامل این فیلم شنیع نشان دادند، راه تولید و اهانت به انبیای الهی و پیامبر اسلام‌(ص) را تحت عنوان آزادی بیان، باز گذاشته و از این طریق جنایت بزرگ توهین به پیامبر اسلام را می‌پوشانند.



وی یادآور شد: اگر رهبران آمریکا و رژیم صهیونیستی فکر می‌کنند که توهین به پیامبر اسلام‌(ص) آزادی بیان و در مقابل، حرف زدن در مورد هولوکاست جرم تلقی می‌شود، کاملا احمقانه و نابخردانه است .



وی خطاب به علما و سیاستمداران جهان اسلام، تاکید کرد: علما و سیاستمداران جهان اسلام این خطر بزرگ را با جدیدت تعقیب کنند و در سازمان ملل قانونی را به تصویب برسانند که دیگر توهینی به انبیا الهی به خصوص پیامبر اسلام‌(ص) صورت نگیرد.



انتقاد از سکوت علمای وهابی حجاز



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با انتقاد شدید از سکوت علمای وهابی حجاز، گفت: من نمی دانم سکوت علما و مفتی های وهابی حجاز چه معنایی دارد و آیا علمای وهابی اعتقادی به پیامبر اسلام ندارند، چرا خاموش نشسته‌اند و هیچ گونه حرکت و فتوایی صادر نمی‌کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دولتمردان ترکیه، اظهار داشت: همان طوری که حرکت احمقانه آمریکائی‌ها با تولید این فیلم موهن، چهره پلید خودشان را در بین یک و نیم میلیارد مسلمان منفور کردند، توصیه می‌کنم دست از دستان آمریکا و رژیم صهیونیستی جدا کنید.



توصیه به ترکیه برای دور شدن از آمریکا



این مرجع تقلید افزود: شما مسلمان هستید، نه به آن موضع 180 درجه‌ای که علیه اسرائیل می‌گرفتید نه به این که امروز 180 درجه تغییر عقیده داده و به نفع آنها قدم بر می‌دارید، من به شما توصیه می کنم از آنها دور شوید و گرنه شما هم در جهان منفور خواهید شد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پایان با بیان اینکه آمریکائی‌ها با دست خودشان، مقدمات نابودی خود را فراهم کردند، افزود: آمریکایی‌ها با ساخت و حمایت از این فیلم موهن جهان اسلام را علیه خودشان نا امن کردند به‌طوری که اکنون سفرای آمریکا امنیتی نداشته و نخواهند داشت.

