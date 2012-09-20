گفتمان ارزشهای دفاع مقدس سکوی پرش بالندگی همه جانبه نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ارزشهای برآمده از این دوران بی بدیل بومی ‌ترین ارزشهای جامعه امروز ایران و گویای واقعیتهای عینی و عملی ذهن، دل، سیره و سلوک ملت ایران است.

آنچه در حماسه هشت سال دفاع مقدس به کارآمدترین شکل به نتیجه رسیده است، درایت و تدبیر رهبری هوشمندانه و مقتدرانه امام خمینی ( ره)، در خلق استراتژی بسیج مردمی و عملیاتی کردن راهبرد دفاعی مردمی در جنگ با عراق بود.

هوشمندی و فراست امام راحل در تبدیل تهدیدات به فرصت ها، ضعف ها به قوت ها در مدیریت بحران های ملی و منطقه ‌ای و تحول آنها به عناصر قوام بخش و به نمایش گذاشتن بسیج مردمی کم نظیر در تاریخ ایران و قدرت بسیج کنندگی ملتها، قدرت معجزه ‌آسایی از رهبری، مردم و انقلاب اسلامی را در قالب هویت دینی و ملی آشکار کرد.

خلق استراتژی بسیج مردمی از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان گفت: جنگ هشت ساله ‌ای که به ایران تحمیل شد به لحاظ انگیزش، با جنگهای متعارف جهان تفاوت اساسی داشت.

سرهنگ رسول جلایی افزود: جنگها را می توان از حیث انگیزه های پدید آمدن به جنگهای استقلال ‌طلبانه، جنگهای قومی و جنگهای سیاسی تقسیم کرد اما جنگ هشت‌ ساله عراق علیه ایران، تجاوز آشکار یک ارتش مجهز با پشتوانه سیاسی و نظامی چندین کشور بود.

وی اظهارداشت: آمیختگی فرهنگ دینی، روحیه مقاومت و همت مردمی در برابر متجاوزان، شکلی از جنگ را پدید آورد که شاید کمتر شباهتی به دیگر جنگهای جهان پیدا می ‌کرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان گفت: فرهنگ شیعی و علوی متاثر از وقایع تاریخی به ویژه عاشورا، جوهره خاص تجلی فرهنگ شهادت به جنگ بخشید.

وی افزود: ملت ایران امروز در سایه تلاشهای ایثارگران، شهدا و جانبازان در امنیت کامل به سر می برد و بعد از دفاع مقدس نیزکشور در عرصه های مختلف به رشد و بالندگی رسیده است.

جلایی در ادامه با اشاره به اینکه خودباوری و خودکفایی امروز کشور از نعمتهای هشت سال دفاع مقدس است، اظهار داشت: با گذشت بیش از دو دهه از آن دوران، امروز ملت شجاع و ولایتمدار ایران اسلامی شاهد نمایان شدن نعمتهای آن دوران به یادماندنی است.

دفاع مقدس الگوی متعالی و بی نظیر از مقاومت و پایداری به جهانیان عرضه کرد

ملت ایران با هشت سال دفاع مقدس و مقاومت جانانه خود در مقابل نیروهای مزدور بعثی و اتحاد جهانی ابرقدرتها، درسی بزرگ و فراموش نشدنی به استکبار جهانی و سلطه گران داده و الگویی متعالی و بی نظیر را در اختیار تمامی ملل تحت ستم عالم قرار دادند و ضمن تحمیل شکست به جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی در حوزه جنگ سخت، قدرت نرم انقلاب اسلامی و فرهنگ والای آن را به رخ جهانیان کشیدند.

بدون شک این فرهنگ مقاومت و ایثار بود که دشمنان تا بن دندان مسلح جمهوری اسلامی ایران را به شکست کشانید و این دوران طلایی و غرورآفرین را به شمعی فروزان در تاریخ جهان تبدیل ساخت، شمعی که تا قرن ها، راه درست را به آزادیخواهان و استکبارستیزان نشان خواهد داد.

دوران دفاع مقدس نشان داد که اگر اراده عمومی یک ملت با مقاومت و ایثار و پایداری عجین شود، هیچ نیرویی را یارای مقابله با آن نیست و اگر این اراده تحت هدایت یک رهبری عالمانه و الهی قرار گیرد، دیگر هیچ مانع و تحریمی تاب مقاومت در مقابل سیل خروشان پیشرفت آن را نخواهد داشت و حتی اگر همه قدرت های عالم هم بخواهند در این راه وقفه ایجاد کنند، جزء شکست و ناکامی، دستاورد دیگری نصیبشان نخواهد شد.

در این باره فرماندار رشت گفت: ملت ایران به واسطه دوران پر عظمت دفاع مقدس، تصویری از اسلام حقیقی و اسلامی انقلابی که بزرگترین ویژگی آن دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم بود را به جهان ارائه کرد.

سید ولی الله عظمتی دفاع مقدس را نقطه عطف و مسیر پیشرفت انقلاب برای دستیابی به اهداف الهی دانست و افزود: دستیابی جوانان کشور به پیشرفتهای دفاعی مدرن، شکوفایی استعدادها، خلاقیتها و افکار متخصصان خودکفا در عرصه‌ های دفاعی از برکات نبرد هشت ساله ملت ایران بود.

وی با تاکید بر اینکه نسل جوان باید با اهداف و آرمانهای رزمندگان اسلام آشنا و با آن دوران مانوس شود، اظهارداشت: پیشرفت و توسعه امروز کشور مرهون تلاشها و رشادتهای رزمندگانی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس بدون هیچ چشم داشتی در برابر دشمن ایستادگی کردند و با نثار جان خود دشمن را شکست دادند.

لزوم انتقال فرهنگی پایداری و دفاع مقدس به نسل جوان جامعه

فرماندار رشت انتقال فرهنگی پایداری و دفاع مقدس به نسل جوان را از اولویتهای مهم کشور دانست و گفت: عدم انتقال فرهنگ ارزشمند و خاطرات و روایتهای هشت سال دفاع مقدس، خیانت بزرگی به نسل جوان محسوب می شود.

به هر ترتیب پس از گذشت دو دهه از پایان جنگ تحمیلی، ایران اسلامی توانسته به موفقیت های چشمگیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و علمی و فناوری دست یابد که بخش عمده ای از آن مرهون فداکاری و مقاومت رزمندگان در سالهای جنگ است.

نام مبارک ایران اسلامی امروز در کنار بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه های علمی می درخشد و در حوزه نظامی نیز ایران ضمن خودکفایی توانسته تهدیدات نظامی را خنثی سازد.

هشت سال دفاع مقدس باعث شد که استعداد جوانان ایران اسلامی به منصه ظهور در بیاید و مشخص شود که " ما می توانیم "، ایران پس از جنگ با وجود کارشکنی ها و سنگ اندازی استکبار جهانی در عرصه های مختلف علمی از قبیل ساخت ابررایانه های ملی، نانوسکوپ، طرح رصد خانه ملی، تولید سلولهای بنیادین، داروهای نوترکیب، علم شبیه سازی، انرژی هسته ای، نانو تکنولوژی، هوافضا و بخش های دیگر دستاوردهای قابل ملاحظه، شگفت انگیز و چشمگیری داشته است.

ایران اسلامی هم اکنون بدون کمترین وابستگی به کشورهای پیشرفته در جایگاه ویژه و رفیعی در عرصه علم و تکنولوژی جهانی قرار دارد که عامل آن در دفاع مقدس ریشه دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: بعد از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی جوانان برومند این مملکت، ایران را به بالاترین رتبه های علمی جهان رسانده اند.

تقویت اعتماد به نفس و خودباوری از برکات مهم دفاع مقدس است

سردار هامون محمدی تقویت اعتماد به نفس و خودباوری را از برکات مهم دفاع مقدس دانست و افزود: ملت ایران در کوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدکه باید خود را باور و با تکیه بر توانمندی های خود کشور را اداره کند.

وی اظهارداشت: تاثیر این خودباوری بعد از جنگ در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فناوری های نوین دفاعی، نمود فزآینده ای داشته است.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: جوانان این مرز و بوم با روحیه خودباوری و اعتماد به نفس به پیشرفت ها و ابتکاراتی دست زدند که تحسین دوست و دشمن را برانگیخت.

وی همچنین با اعلام اینکه جنگ تحمیلی با توجه به نوپایی آن، نتایج بسیار با ارزش و موثری به همراه داشت، افزود: شرایط جنگی و فوق العاده کشور، فشارها و نیازها یکی از بهترین فرصت ها برای رشد صنایع و واحدهای تولیدی کشور محسوب و باعث شد جوانان متعهد، با خلاقیت و ابتکار دست به فعالیت های وسیعی برای رفع نیازهای روزمره جامعه بزنند.

به هر حال هشت سال جنگ تحمیلی علی رغم تمام سختی ها و محدودیتها ثمرات متعددی نیز برای کشور داشت که امروز در ابتدای دهه چهارم از انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده است.

بدون شک لحظه ای درنگ در جنگ و یا عدم مقابله با پیشروی دشمنان نه تنها امنیت کشور را مورد تهدید قرار می داد بلکه کشور را صدها سال به عقب می راند و حال آنکه مقاومت در سالهای جنگ باعث پیشرفت، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی شده است.