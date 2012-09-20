زلزله این بار فیروزکوه و کیلان را لرزاند/ چهار زلزله شرق استان تهران در پنج روز

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه ساعت 22 و سه دقیقه و 16 ثانیه چهارشنبه 29 شهریور 1391 روی داده که موقعیت مرکز زلزله توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳۵.۵۵ شمالی و ۵۲.۶۲ شرقی گزارش شده است.

زلزله شهرهای فیروزکوه و کیلان در عمق ۱۶ کیلومتری زمین با عدم قطعیت مکانی ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۱.۱۱+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی بوده است.

زمین لرزه شامگاه چهارشنبه استان تهران در 27 کیلومتری فیروزکوه در استان تهران، 36 کیلومتری آرادان در استان سمنان، 41 کیلومتری کیلان در شهرستان دماوند و 111 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شده است.

گفتنی است، زلزله ای به بزرگی ۲.۴ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت 10 صبح دوشنبه 27 شهریور 1391 شهرهای دماوند، رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند را برای سومین بار در سه روز لرزاند.

زمین لرزه دوشنبه استان تهران در 7 کیلومتری دماوند، 16 کیلومتری آبسرد، 22 کیلومتری رودهن و 68 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

همچنین زلزله ای به بزرگی ۲.۱در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت 19 و 10 دقیقه و 46 ثانیه یکشنبه 26 شهریور 1391 نیز رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند و بومهن در بخش مرکزی تهران را لرزاند.

آن زمین لرزه در 10 کیلومتری رودهن، 11 کیلومتری آبسرد، 11 کیلومتری بومهن و 45 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

زلزله ای به بزرگی ۲.۳در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) نیز بامداد شنبه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه را لرزاند که این زمین لرزه در 33 کیلومتری دماوند، 35 کیلومتری فیروزکوه، 39 کیلومتری کیلان و 92 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.