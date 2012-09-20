430 هزار تن ذرت علوفه ای در شهرستان آبیک برداشت می شود

بیژن لطفی همزمان با آغاز فصل برداشت ذرت در شهرستان آبیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان آبیک مهمترین قطب تولید ذرت علوفه ای استان قزوین است و این میزان از تولید علاوه بر تامین کامل نیاز دامداری های سنتی و صنعتی شهرستان و استان، جهت استفاده به استانهای مجاور نیز منتقل می شود.

آغاز فصل برداشت سیب در شهرستان آبیک

وی تصریح کرد: برداشت سیب از 126 هکتار از باغات شهرستان آبیک آغاز شده و سال جاری با حمایت های جهاد کشاورزی در اجرای سیستم های صحیح آبیاری سال خوب و پر محصولی برای کشاورزان منطقه است.

این مسئول به پیشرفت پروژه های آب و خاک بخش کشاورزی شهرستان آبیک اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه کانال کشی به طول 650 متر در روستای جزمه، لوله گذاری به طول 640 متر در روستای حسین آباد رضی، لوله گذاری به طول 600 متر در روستای یزبر، خرید اتصالات مورد نیاز روستاهای بهرام آباد و عبدل آباد، بخشی از فعالیت های این اداره در مکانیزه کردن کشاورزی شهرستان آبیک است.



لطفی بیان کرد: تسطیح و تراس بندی دو هزار متر مربع از اراضی شیبدار روستای کهوانک و ساخت 10 کیلومتر جاده بین مزارع در روستای کیاده از دیگر فعالیت های این اداره برای افزایش تولید است.

این مسئول یادآورشد: برای اجرای پروژه های یاد شده 245 میلیون ریال هزینه شده است.