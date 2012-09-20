آمادگی تیم کشتی ثامن الحجج(ع) برای مسابقات لیگ دسته یک کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار اردکان خواستار توجه بیشتر مسوولان کشور به طرح بازسازی و معرفی جاده ولایت شد.

احمد کمالی گفت: متاسفانه هم اکنون اداراتی که به نوعی با طرح جاده ولایت و حرکت دوندگان در این جاده مرتبط هستند برای گسترش آن فعالیت می کنند درحالیکه لازم است سایر مسوولان نیز به این امر با دیده ملی نگریسته و آن را یک طرح ملی برای گسترش اندیشه تشیع در نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسوولان بدانند این حرکت فرهنگی تاثیرات بسیار شگرفی در فرهنگ مردم شهرهای مسیر داشته و آنان را ولایت مدارتر می کند، حرکت امسال دوندگان جاده ولایت را با توجه به همزمانی آن با پخش فیلم موهن به ساحت پیامبر اکرم(ص) پاسخی زیبا به این اقدام نابخردانه دانست.

کمالی در مورد حرکت دوندگان جاده ولایت نیز گفت: این حرکت اقدامی بسیار ارزشمند و برگرفته از حرکت ناب تشیع است که در روزگار گذشته به عشق امام حسین(ع) و امام رضا(ع) پای پیاده به کربلای معلا و مشهد مقدس سفر می کردند.

آمادگی تیم کشتی ثامن الحجج(ع) مشهد برای مسابقات لیگ دسته یک کشور

سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج (ع) مشهد گفت: خوشبختانه هیچ بازیکن مصدومی در تیم نداریم و تمامی کشتی گیران در آمادگی کامل به سر می برند.

قاسم امانی فیلابی اظهار داشت: در حال حاضر بازیکنان تیم برای شرکت در مرحله پایانی مسابقات لیگ دسته یک کشور در حال تمرین کردن هستند.

امانی فیلابی به دیدار پلی آف لیگ دسته اول کشور در صبح روز جمعه 31 شهریورماه در بابل اشاره و تصریح کرد: در این مرحله علاوه بر تیم های کشتی ثامن الحجج(ع) مشهد و مقیمی بابل، تیم های موسسه مالی و اعتباری فردوسی مازندران و ماهان اصفهان نیز حضور دارند

اشتباهات داوری علت اصلی باخت تیم فوتسال فرش آرا مشهد در دو بازی گذشته بود

سرپرست تیم فوتسال فرش آرا مشهد گفت: اشتباهات داوری علت اصلی باخت این تیم در دو بازی گذشته بوده است.

علیرضا مرتضایی تصریح کرد: در هر صورت باید تیم ها در روند بازی به رای داوران احترام بگذارند.

وی از آمادگی کامل این تیم برای بازی مقابل تیم گاز خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور خبر داد و افزود: تیم فوتسال فرش آرا مشهد در این بازی باتوجه به دو باخت هفته گذشته، محکوم به برد است.

سرپرست تیم فوتسال فرش آرا مشهد با اشاره به این که در حال حاضر این تیم در جایگاه ششم و تیم گاز خوزستان در رتبه دوازدهم جدول قرار دارد، افزود: در صورت پیروزی در ماین مسابقه به رده چهارم جدول صعود خواهیم کرد.

مسابقات چهارجانبه بوکس در تربت حیدریه برگزار می شود

مسابقات چهارجانبه بوکس روز جمعه 31 شهریورماه جاری با حضور تیم هایی از شهرستان های تربت حیدریه، مشهد، تایباد و بیرجند برگزار می شود.

بنا بر این گزارش، اعضای تیم اعزامی از شهر مشهد به رقابت های مذکور در وزن 49 کیلوگرم رحمان معظمی، در وزن 52 کیلوگرم جلال حسین زاده، در وزن 56 کیلوگرم خلیل مهدی پناه و محسن لگزایی، در وزن 60 کیلوگرم سجاد خاکساری و هادی جاودانی، در وزن 64 کیلوگرم وحید بهرامی، در وزن 69، 75، 81 کیلوگرم به ترتیب باقر امینی، سعید رحمتی و مجید اکرمی، در اوزان 91 و 91+ کیلوگرم نیز به ترتیب جواد طوسی و شیرپور هستند.

همچنین علی طوفانی و علی کلالی مربیگری و جواد تقدیسی سرپرستی این تیم را بر عهده دارند.

بازیکنان ابومسلم برای رویارویی با تیم سنگ آهن بافق آمادگی کامل دارند

سرپرست تیم فوتبال ابومسلم از آمادگی کامل بازیکنان این تیم برای رویارویی با تیم سنگ آهن بافق یزد در هفته دوم مسابقات فوتبال دسته اول کشور خبر داد.

هاشم حسینی اظهار داشت: خوشبختانه برای مسابقه با تیم سنگ آهن بافق یزد بازیکن مصدوم و اخطاری نداریم و محمد منصوری که در هفته اول مسابقات به دلیل مصدومیت نتوانست برای ابومسلم بازی کند از این هفته آماده شرکت در مسابقات است.

وی تیم سنگ آهن بافق یزد به سرمربیگری فیروز کریمی را تیمی قوی و با انگیزه دانست و تصریح کرد: برای صعود به لیگ برتر محکوم به برد این تیم هستیم.

تیم کشتی قوچان در صورت عدم حمایت در لیگ دسته یک شرکت نمی کند

سرپرست تیم کشتی شهرداری قوچان گفت: در صورتی که حامی مالی برای تیم پیدا نشود، سال آینده در مسابقات لیگ دسته یک کشور شرکت نخواهیم کرد.

رحمان بادکانلو اظهار داشت: در این صورت قرارداد بازیکنان تیم که بیشتر آن ها بومی هستند، لغو خواهد شد.

وی درباره بدهی باشگاه به بازیکنان گفت: قسمت اعظم مبالغ قرارداد به بازیکنان تیم پرداخت شده و بدهی باشگاه به بازیکنان ناچیز است.

سرپرست تیم کشتی شهرداری قوچان با اشاره به راه نیافتن این تیم به لیگ برتر کشتی، بیان کرد: از گروه یک لیگ دسته یک، تیم های نهاوند و ساری و از گروه دو، تیم های بابلسر و ثامن الحجج(ع) سبزوار به لیگ برتر کشتی صعود کرده اند.