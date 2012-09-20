به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین انصاری چهارشنبه شب در مراسم تجلیل ازپزشکان طرف قرار داد کمیته امداد بجنورد افزود: کمیته امداد به عنوان اولین اجرا کننده طرح پزشک خانواده در کشورکاملاً موفق عمل کرده است.

وی اظهار داشت: کمیته امداد با اجرای طرح پزشک خانواده طی سال‌های گذشته، در ارائه خدمات به خانواده‌های نیازمند کاملا موفق بوده است که استفاده از تجربیات آن در اجرای سراسری این طرح می‌تواند مؤثر باشد.

انصاری مود، با بیان اینکه تحولات گسترده امروز در رشته پزشکی مدیون اندیشه‌های حکیمانه دانشمندان ایرانی است افزود: وظیفه ما نیز با توجه به شرایط مختلف درحفظ این نگاه‌های حکیمانه و نگه داشتن این رسالت، سنگین است.

رئیس جامعه نظام پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه امروزه تنگناهای اقتصادی بر جامعه پزشکی اثر گذار بوده است، اظهارداشت: تنها نگاه آمرانه و دولتی نمی‌تواند جامعه پزشکی را همچون گذشته پویا و به دوران طلایی برگرداند بلکه با رعایت و اجرای اصول اساسی بخش سلامت یعنی آزادنگری، نیازسنجی، سودمندی وعدالت می‌توان به دوران پر از افتخار بازگشت.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: جامعه پزشکی نیز مانند تمامی اقشار جامعه، بلکه پر رنگ‌تر از آنان در دوران دفاع مقدس بسیجی وار در خدمت جنگ و انقلاب بود.

امان الله حسین پور مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی نیز در این مراسم با بیان اینکه هم اکنون این نهاد با 146 مرکز خدمات درمانی دارد افزود: از این تعداد 73 پزشک خانواده و متخصص، هشت آزمایشگاه ، شش بیمارستان دولتی، هفت درمانگاه ،هفت دندانپزشکی ، 33 داروخانه و 12 مرکز رادیولوژی ، پزشک هسته‌ای و فیزیوتراپی است.

وی با اشاره به اهمیت بهبود سلامت مددجویان تصریح کرد :کمک به وضعیت بهداشت و درمان خانواده‌های تحت حمایت از اهداف مهم و محوری کمیته امداد در این طرح است.

حسین پور در ادامه یاد آور شد: در حال حاضر17 هزار و700 نفر از مدجویان استان که در شهرهای بالای 20 هزار نفر ساکن هستند مشمول بیمه درمان این نهاد بوده و دارای پزشک خانواده هستند.

وی در خصوص خدمت رسانی به خانواده‌های روستایی در حوزه بهداشت و درمان افزود: مددجویان ساکن شهرهای زیر 20هزار نفر و روستاها، از خدمات درمانی روستایی بهره‌ مند هستند.

در پایان این مراسم از 12 پزشک نمونه با اهداء هدایایی تجلیل شد.

