رقابتهاي كاراته قرعه كشي شد

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" مراسم قرعه كشي اين مسابقات شب گذشته درهتل فندق الخضر با حضورنمايندگان 28 كشور شركت كنندگان دراين رقابتها برگزارشد، طي آن نمايندگان كشورمان حريفان خود را شناختند.

دراولين روزاين مسابقات امروزرقابتهاي كاتاي انفرادي وتيمي برگزارمي شود. اما فردا يكشنبه رقابتهاي كوميته تيمي دراوزان 55، 60، 65، 70 كيلوگرم برگزارمي شود. در60 كيلوگرم مجيد خسروي دربازي اول ما نماينده اندونزي ديدارمي كند ودر صورت پيروزي با برنده حريفان مالزي وچاد مبارزه مي كند.

دروزن60 كيلوگرم: حسن روحاني دربازي اول با كاراته كائي ازمراكش ديدارمي كند ودرصورت پيروزي با نماينده سودان مبارزه مي كند كه گذرازاين مرحله به مصاف برنده مصر، اندونزي ومالزي مي رود.

دروزن65 كيلوگرم: يوسف عطايي ابتدا با مراكش مبارزه مي كند وسپس با حريفي ازقطرديدارمي كند كه درصورت گذرازاين 2 مرحله، دورسوم با يكي ازنمايندگان سنگال، تاجيكستان يا تونس مبارزه خواهد كرد.

دروزن 70 كيلوگرم: منصورحسن بيگي دردورهاي اول ودوم نمايندگان افغانستان ومالزي را پيش رودارد كه درصورت پيروزي با يكي ازكاراته كاتاهاي كويت، آذربايجان يا فلسطين ديدارمي كند، اما درسومين روزدوشنبه نمايندگان اوزان 75،80، 80+ و وزن آزاد به ميدان مي روند.

دروزن75 كيلوگرم: جاسم ويشگاهي نماينده ايران است كه دربازي اول با سوريه ديدارمي كند ودرصورت پيروزي با نماينده كشور ميزبان مبارزه خواهد كرد، كه درصورت پيروزي با يكي ازكشورهاي قطر، بحرين يا الجزايرمبارزه خواهد كرد.

دروزن80 كيلوگرم: اميد فرخي دردور اول نماينده پاكستان را پيش رودارد. سپس با كاراته كايي كشورعربستان ديدارمي كند و درصورت پيروزي يكي ازنمايندگان سودان، مراكش وبرونئي را ملاقات خواهد كرد.

دروزن80+ كيلوگرم: رضا عزيزي دوراول را استراحت دارد. دردوردوم كاراته كاي كشورمالي را ديدارخواهد كرد ودردور سوم با حريفي ازتاجيكستان مبارزه خواهد كرد.

دروزن آزاد: نيزمهران بهنام فر دوراول با كويت مبارزه مي كند، درصورت پيروزي با نماينده لبنان ودردورسوم با حريفي از اردن مبارزه مي كند.

اين رقابتها روزسه شنبه دركوميته تيمي دنبال مي شود كه تيم ايران دراول با مالزي ديدارمي كند، تاجيكستان دومين حريف ايران است ودرصورت پيروزي با يكي ازتيمهاي لبنان، كويت و افغانستان پيكارخواهد كرد.

گفتني است: چهارشنبه اين مسابقات با انجام ديدارهاي نهايي كوميته تيمي خاتمه خواهد يافت.