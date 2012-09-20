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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

اخبار کوتاه شهرداری مشهد/

جشن بزرگ امام مهربانی‌ها در میدان شهدای مشهد برگزار می شود

جشن بزرگ امام مهربانی‌ها در میدان شهدای مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: برگزاری جشن بزرگ امام مهربانی‌ها در میدان شهدا، اجرای 3 طرح مطالعاتی در بهشت رضا(ع) و تعیین تکلیف 18 شغل آلاینده شهری عناوین اخبار شهرداری مشهد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه کرامت جشن بزرگ امام مهربانی ها به مدت سه شب در عرصه میدان شهدا برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد اظهار کرد: امسال نیز همانند سال گذشته میدان شهدای مشهد میزبان حضور پرشور شهروندان شهر بهشت در جشنی به وسعت آسمان در دهه کرامت خواهد بود که به شهر مشهد شور و نشاطی وصف ناپذیر خواهد بخشید.

علی اکبرعصارنیا افزود: جشن امام مهربانی ها همزمان با دهه کرامت و ولادت امام مهربانی ها از 4 مهرماه الی 6 مهرماه ماه با حضور 5000 نفر از بانوان طرح دوباره زندگی و شهروندان شهر بهشت در عرصه میدان شهدا برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه جشن امام مهربانی‌ها از ساعت 20 الی 23 با حضور مجریان، سخنرانان و مداحان کشوری اجرا خواهد شد، ادامه داد: این جشن‌ها با برگزاری نماز مغرب و عشاء و مراسم نورافشانی آغاز می‌شود.

اجرای 3 طرح مطالعاتی در بهشت رضا(ع) مشهد

از ابتدای سال جاری تاکنون 3 طرح مطالعاتی ،جهت اجرا و انجام آن در سازمان فردوس های شهرداری مشهد  مورد تایید قرار گرفته است.

کمال الدین شاهچراغی اظهار کرد: این طرح ها شامل مطالعات و طراحی آرامستان جدید مشهد، مطالعات طراحی و ساخت سیستم ضدعفونی خودروهای حمل متوفی و طرح مطالعاتی تکمیلی داده های مکانی و فروش آنلاین قبور است.

وی ادامه داد :این طرح ها با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و 300 میلیون ریال از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

شاهچراغی تاکید کرد: علاوه بر این طرح های مطالعاتی ،در سال جاری 9 طرح پژوهشی نیز برای تایید و عملیاتی شدن به سازمان فردوس های شهرداری مشهد ارایه شده است.

تعیین تکلیف 18 شغل آلاینده شهری در مشهد

به دنبال شکایت های مردمی و نارضایتی‌های عمومی از شیوه فعالیت‌های غیراصولی تعمیرگاه‌های متعدد خودرو در معابر اصلی و فرعی شرق مشهد، شهردار منطقه 5 مشهد از تعیین تکلیف 18 شغل آلاینده و مزاحم در سطح منطقه خبر داد.

حسن حسینی در جریان نشست مردمی با شهروندان ساکن در این منطقه اظهار کرد: رفت و آمد خودروها، توقف ماشین‌ها درکنار واحدهای مسکونی و آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تعمیرگاه‌ها موجب سلب آرامش ساکنان منطقه و درخواست آنان برای ساماندهی به وضعیت موجود شده است.

وی اظهار کرد: هم اکنون از تعداد 45 مورد واحد صنفی و آلاینده شامل تعمیرگاه های خودرو و نمایشگاه‌های اتومبیل که سد معبر ایجاد می‌کنند، تعداد 18 مورد تعیین تکلیف و پلمپ شده است و مابقی نیز در کمیسیون ماده 5 شهرداری‌ها در دست بررسی و اقدام است.

برگزاری جشنواره فرهنگی تفریحی شهرشاد در مشهد

جشنواره فرهنگی تفریحی شهرشاد با حضور جمعی از مدیران فرهنگی شهرداری و شورای شهر مشهد برگزار شد.

اولین دوره جشنواره فرهنگی تفریحی شهر شاد به مناسبت دهه کرامت آغاز و تا انتهای شهریور ماه جاری ادامه خواهد داشت.

در این جشنواره 95 ایستگاه تفریحی ورزشی و بازی شامل 65 ایستگاه برای آقایان و 30 ایستگاه برای بانوان، هر شب از ساعت 18 الی 22 میزبان شهروندان مشهدی خواهند بود که این ایستگاه‌ها شامل ایستگاه‌های بازی، ایستگاه‌های تفریح ورزشی و ایستگاههای ورزش‌های بومی محلی است.

کد مطلب 1700530

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