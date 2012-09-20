به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه کرامت جشن بزرگ امام مهربانی ها به مدت سه شب در عرصه میدان شهدا برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد اظهار کرد: امسال نیز همانند سال گذشته میدان شهدای مشهد میزبان حضور پرشور شهروندان شهر بهشت در جشنی به وسعت آسمان در دهه کرامت خواهد بود که به شهر مشهد شور و نشاطی وصف ناپذیر خواهد بخشید.
علی اکبرعصارنیا افزود: جشن امام مهربانی ها همزمان با دهه کرامت و ولادت امام مهربانی ها از 4 مهرماه الی 6 مهرماه ماه با حضور 5000 نفر از بانوان طرح دوباره زندگی و شهروندان شهر بهشت در عرصه میدان شهدا برگزار میشود.
وی با بیان اینکه جشن امام مهربانیها از ساعت 20 الی 23 با حضور مجریان، سخنرانان و مداحان کشوری اجرا خواهد شد، ادامه داد: این جشنها با برگزاری نماز مغرب و عشاء و مراسم نورافشانی آغاز میشود.
اجرای 3 طرح مطالعاتی در بهشت رضا(ع) مشهد
از ابتدای سال جاری تاکنون 3 طرح مطالعاتی ،جهت اجرا و انجام آن در سازمان فردوس های شهرداری مشهد مورد تایید قرار گرفته است.
کمال الدین شاهچراغی اظهار کرد: این طرح ها شامل مطالعات و طراحی آرامستان جدید مشهد، مطالعات طراحی و ساخت سیستم ضدعفونی خودروهای حمل متوفی و طرح مطالعاتی تکمیلی داده های مکانی و فروش آنلاین قبور است.
وی ادامه داد :این طرح ها با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و 300 میلیون ریال از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
شاهچراغی تاکید کرد: علاوه بر این طرح های مطالعاتی ،در سال جاری 9 طرح پژوهشی نیز برای تایید و عملیاتی شدن به سازمان فردوس های شهرداری مشهد ارایه شده است.
تعیین تکلیف 18 شغل آلاینده شهری در مشهد
به دنبال شکایت های مردمی و نارضایتیهای عمومی از شیوه فعالیتهای غیراصولی تعمیرگاههای متعدد خودرو در معابر اصلی و فرعی شرق مشهد، شهردار منطقه 5 مشهد از تعیین تکلیف 18 شغل آلاینده و مزاحم در سطح منطقه خبر داد.
حسن حسینی در جریان نشست مردمی با شهروندان ساکن در این منطقه اظهار کرد: رفت و آمد خودروها، توقف ماشینها درکنار واحدهای مسکونی و آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تعمیرگاهها موجب سلب آرامش ساکنان منطقه و درخواست آنان برای ساماندهی به وضعیت موجود شده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون از تعداد 45 مورد واحد صنفی و آلاینده شامل تعمیرگاه های خودرو و نمایشگاههای اتومبیل که سد معبر ایجاد میکنند، تعداد 18 مورد تعیین تکلیف و پلمپ شده است و مابقی نیز در کمیسیون ماده 5 شهرداریها در دست بررسی و اقدام است.
برگزاری جشنواره فرهنگی تفریحی شهرشاد در مشهد
جشنواره فرهنگی تفریحی شهرشاد با حضور جمعی از مدیران فرهنگی شهرداری و شورای شهر مشهد برگزار شد.
اولین دوره جشنواره فرهنگی تفریحی شهر شاد به مناسبت دهه کرامت آغاز و تا انتهای شهریور ماه جاری ادامه خواهد داشت.
در این جشنواره 95 ایستگاه تفریحی ورزشی و بازی شامل 65 ایستگاه برای آقایان و 30 ایستگاه برای بانوان، هر شب از ساعت 18 الی 22 میزبان شهروندان مشهدی خواهند بود که این ایستگاهها شامل ایستگاههای بازی، ایستگاههای تفریح ورزشی و ایستگاههای ورزشهای بومی محلی است.
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