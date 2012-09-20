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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

در هفته جاری/

740 هزار سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

740 هزار سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: در هفته جاری بیش از 740 هزار سهم در این بازار مورد معامله قرار گرفت.

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته جاری 740 هزار و 149 سهم در تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی در مورد ارزش کلی سهام معامله شده در این هفته از تالار بورس استان افزود: ارزش کل معاملاتی این تعداد سهام دو میلیارد و 425 میلیون و 962 هزار و 332 ریال بوده است.

خانی اظهار داشت: ارزش فروش این تعداد سهام یک میلیارد و 124 میلیون و 909 هزار و 711 ریال است.

وی اضافه کرد: ارزش خرید این تعداد سهام نیز یک میلیارد و 301 میلیون و 52 هزار و 621 ریال برآورد شده است.

این مسئول عنوان کرد: در هفته جاری علاوه بر معاملات معمول بورس، تعداد 11 فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن در فرابورس استان مورد معامله قرار گرفت.

به گفته وی در این هفته برای 14 نفر از متقاضیان فعالیت در تالار بورس خراسان شمالی کد بورسی صادر شده است.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی در پایان گفت: این تالار در مهر ماه سال 89 با عاملیت بانک کشاورزی در مرکز استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه، به جز ایام تعطیل فعالیت‌های داد و ستد سهام را انجام می‌دهد.

کد مطلب 1700535

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