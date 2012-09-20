  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۳۴

افندی زاده خبر داد:

ترانزیت کالای صد کشور از راه ایران/ جابجایی 5میلیون‌تن کالا در جاده‌ها

ترانزیت کالای صد کشور از راه ایران/ جابجایی 5میلیون‌تن کالا در جاده‌ها

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از جابجایی پنج میلیون تن کالا در جاده های کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده چهارشنبه شب در جریان بازدید از گمرکات استان افزود: میزان جابجایی کالا در حال حاضر 35 درصد بیشتر از پیش بینی های برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در زمان حاضر 100 کشور جهان کالاهای خود را از طریق ایران تزانزیت می کنند اظهارداشت: این تعداد کشور در سالهای اخیر ، ایران را به عنوان بهترین، مطمئن ترین و سریعترین راه وصول به بازارهای آسیایی و اروپایی شناخته اند و کالاهای خود را از این طریق انتقال می دهند.

افندی زاده در ادامه حمل و نقل را زیرساخت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر برنامه ها و طرحهای خوبی در راستای توجه به حوزه راهها در کشور اجرایی شده است.

وی پایانه های مرزی را ظرفیتی قابل توجه در اقتصاد کشور و در راستای توسعه پایدار ایران اسلامی عنوان کرد و افزود : در این خصوص برنامه ریزی ویژه ای برای توسعه این پایانه های مرزی انجام شده است که پایانه مرزی بازرگان در این خصوص از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ادامه داد: پایانه مرزی بازرگان، دروازه ورود ایران به اروپاست که در حوزه واردات رده نخست کشور و در حوزه ترانزیت کالایی در رده سوم کشور ایستاده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به منظور بهره برداری از طرح های عمرانی حوزه گمرکات استان و بازدید از بازارچه و گمرکات استان به آذربایجان غربی سفر کرده است.

کد مطلب 1700537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها