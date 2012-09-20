به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده چهارشنبه شب در جریان بازدید از گمرکات استان افزود: میزان جابجایی کالا در حال حاضر 35 درصد بیشتر از پیش بینی های برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در زمان حاضر 100 کشور جهان کالاهای خود را از طریق ایران تزانزیت می کنند اظهارداشت: این تعداد کشور در سالهای اخیر ، ایران را به عنوان بهترین، مطمئن ترین و سریعترین راه وصول به بازارهای آسیایی و اروپایی شناخته اند و کالاهای خود را از این طریق انتقال می دهند.

افندی زاده در ادامه حمل و نقل را زیرساخت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر برنامه ها و طرحهای خوبی در راستای توجه به حوزه راهها در کشور اجرایی شده است.

وی پایانه های مرزی را ظرفیتی قابل توجه در اقتصاد کشور و در راستای توسعه پایدار ایران اسلامی عنوان کرد و افزود : در این خصوص برنامه ریزی ویژه ای برای توسعه این پایانه های مرزی انجام شده است که پایانه مرزی بازرگان در این خصوص از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ادامه داد: پایانه مرزی بازرگان، دروازه ورود ایران به اروپاست که در حوزه واردات رده نخست کشور و در حوزه ترانزیت کالایی در رده سوم کشور ایستاده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به منظور بهره برداری از طرح های عمرانی حوزه گمرکات استان و بازدید از بازارچه و گمرکات استان به آذربایجان غربی سفر کرده است.