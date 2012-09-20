11 شهرستان گلستان از نظر ورزشی جزو مناطق محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت جودو استان افزود: تا کنون حمایت های خوبی از استان شده است و شهرستان های مختلف استان جودوی خوبی دارند، رایزنی شده است تا سالن در اختیار هیئت های جودو قرار گیرد و تجهیزات اولیه نیز تهیه شود.

پاشا ادامه داد: در شهرستان گرگان از داشتن تشک جودو محرومیم ، سالنهایی برای این ورزش در نظر گرفته شده است و امیدواریم توسط فدراسیون تجهیز شود

مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: کار اصلی هیئت جودو در شهرستانها است و فعالان این ورزش در شهرستانها کسانی هستند که بدون هیچ چشمداشتی زحمت می کشند.

در ادامه عباسعلی عرب عامری رئیس جدید هیئت جودو گلستان نیز گفت: استفاده بیشتر از مشارکت شهرستانها ، رشد و ارتقای مربیان و داوران، استفاده بیشتر از بانوان و رشد جودو بانوان، اهمیت ویژه به بحث نوجوانان و حضور انان در لیگ کشوری از مهمترین برنامه های هیئت جودوی استان است.

وی افزود: احداث آکادمی جودو برای رشد و ارتقای جودو در آینده یک ضرورت است و تقاضا می شود تا هر چه سریعتر این آکادمی احئاث و راه اندازی شود.

در این مجمع، عباسعلی عرب عامری با کسب 18 رای از جمع 19 رای ماخوذه به عنوان رییس هیئت جودوی استان گلستان انتخاب شد.