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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۱

پاشا:

11 شهرستان گلستان از نظر ورزشی جزو مناطق محروم هستند

11 شهرستان گلستان از نظر ورزشی جزو مناطق محروم هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی گلستان گفت: 11 شهرستان استان جزو مناطق محروم هستند و باید از ورزش آنها حمایت بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت جودو استان افزود:  تا کنون حمایت های خوبی از استان شده است و شهرستان های مختلف استان جودوی خوبی دارند، رایزنی شده است تا سالن در اختیار هیئت های جودو قرار گیرد و تجهیزات اولیه نیز تهیه شود.

پاشا ادامه داد: در شهرستان گرگان از داشتن تشک جودو محرومیم ، سالنهایی برای این ورزش در نظر گرفته شده است و امیدواریم توسط فدراسیون تجهیز شود

مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: کار اصلی هیئت جودو در شهرستانها است و فعالان این ورزش در شهرستانها کسانی هستند که بدون هیچ چشمداشتی زحمت می کشند.

در ادامه عباسعلی عرب عامری رئیس جدید هیئت جودو گلستان نیز گفت: استفاده بیشتر از مشارکت شهرستانها ، رشد و ارتقای مربیان و داوران، استفاده بیشتر از بانوان و رشد جودو بانوان، اهمیت ویژه به بحث نوجوانان و حضور انان در لیگ کشوری از مهمترین برنامه های هیئت جودوی استان است.

وی افزود: احداث آکادمی جودو برای رشد و ارتقای جودو در آینده یک ضرورت است و تقاضا می شود تا هر چه سریعتر این آکادمی احئاث و راه اندازی شود.

در این مجمع، عباسعلی عرب عامری با کسب 18 رای از جمع 19 رای ماخوذه به عنوان رییس هیئت جودوی استان گلستان انتخاب شد.

کد مطلب 1700538

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