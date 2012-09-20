آغاز عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی پلدشت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مرزی آذربایجان غربی چهارشنبه شب در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح پایانه مرزی پلدشت گفت: پایانه مرزی پلدشت در 17 هکتار و در 2 فاز تجاری و مسافری در مدت 24 ماه با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال اجرا می شود.

بابک طالبی از اختصاص 160 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحها با هدف ارتقا کیفی، توسعه خدمات و تسهیل در روند امور در پایانه های مرزی خبر داد و اظهار داشت: امسال بخش بزرگی از عملیات عمرانی در پایانه های مرزی به اتمام می رسد .

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی به همران استاندار آذربایجان غربی از روند احداث بازارچه مرزی پلدشت بازدید کردند.

این بازارچه در زمینی به مساحت 22 هزار متر مربع و با سرمایه گذاری بالغ بر 250 میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است.

این بازارچه دارای مسجد، رستوران، 400 باب مغازه، پارکینگ برای 2000 خودرو و سرویس های بهداشتی است.

در ادامه این بازدید، استاندار آذربایجان غربی به همراه دکتر افندی زاده، معاون وزیر راه وشهرسازی، کلنگ مسجد این بازارچه مرزی را به زمین زد.

این مسجد در زمینی به مساحت 800 متر مربع احداث می شود.

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی و معاون وزیر راه و شهرسازی خط منظم مسافری شهر های آذربایجان غربی در جمهوری خود مختار نخجوان از چهارشنبه دایر شد.