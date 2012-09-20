به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اکبریانی در جلسه احسان و نیکوکاری افزود: یکی از اقدامات اساسی این نهاد بهره مندی از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکل خانواده‌های نیازمند است.

وی افزود: این نهاد، امسال برای اولین بار از شورای زکات روستاها در جمع آوری کمک‌های مردمی جشن عاطفه‌ها به منظور کمک به دانش آموزان نیازمند استفاده می‌کند.

اکبریانی با اعلام اینکه کمیته امداد با همکاری شورای زکات در سال جاری، در روستاهای استان پایگاه جشن عاطفه‌ها دایر می‌کند، اظهار داشت: پایگاه‌ها و نیروهای بسیج نیز در این زمینه مانند دیگر عرصه‌ها، نقش تعیین کننده‌ای در جمع آوری کمک به دانش آموزان ایفا می‌کنند زیرا بسیج ظرفیت خوبی برای کمک به محرومین و نیازمندان دارد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با اعلام اینکه در فصل مدارس و عید نوروز تعداد مراجعات خانواده‌ها به این نهاد زیاد می‌شود، افزود: با اطلاع رسانی همگانی وهمکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله صدا و سیما و آموزش و پرورش می‌توان در حل مشکلات دانش آموزان نیازمند و مستضعف سهیم شد.

وی با انتقاد از برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی که نسبت به این امرمهم کمی بی تفاوت هستند تاکید کرد: حضور مدیران در این جشن باعث تشویق سایرین به ویژه خیرین برای حضور و کمک به دانش آموزان نیازمند جامعه است.

نماینده سازمان آموزش و پرورش نیز در این جلسه با اعلام اینکه اداره آموزش و پرورش بجنورد امسال 6 هزار دست مانتوشلوار را در نمایشگاه پاییزه به فروش می‌رساند، گفت: طبق توافقات انجام شده به دانش آموزان نیازمندی که از سوی کمیته امداد و نهادهای حمایتی معرفی شوند، البسه به صورت رایگان اهدا می‌شود.

سازمان آموزش و پرورش، صداو سیما، کمیته امداد، بسیج و سازمان ورزش و جوانان، اعضای جلسه ستاد احسان و نیکوکاری هستند.