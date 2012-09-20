آیین خطبه خوانی حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی، تولیت آستانه مقدسه ضمن حضور در این مراسم اظهار داشت: برای رسیدن به هدف باید از راه آن وارد شد و می‌بایست کارها را از مسیر خودش انجام داد.



وی راه رسیدن به عبادت واقعی خداوند را وجود حضرت محمد(ص) و اهلبیت آن بزرگوار ذکر کرد و افزود: هیچ راهی به سوی خدا به غیر از اهلبیت(ع) وجود ندارد، بنابراین در دهه کرامت ضمن حضور در مراسم جشن آل الله(ع) می بایست به این واقعیت بزرگ بیش از پیش توجه داشته باشیم.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اذعان داشت: حضور شما عزیزان و بزرگواران در مراسمی که به احترام و بزرگداشت این دهه که با میلاد ولی نعمتمان حضرت معصومه(س) آغاز می شود و با تکریم و احترام به احمد بن موسی شاهچراغ(س) تداوم پیدا می کند عنایتی از طرف خداوند متعال می باشد.



بعد از اتمام مراسم و آیین خطبه خوانی شهردار و مدیران شهرداری قم نسبت به نثار گل به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اقدام نموده و از سفره پرخیر و برکت بانوی کرامت متنعم شدند.



بعد از مراسم خطبه خوانی کلنگ زنی باغ راه بهار واقع در بلوار آیت الله حائری یزدی در مجاور حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور نایب التولیه، شهردار، مدیران شهرداری و مسئولان شهری قم انجام شد.



روحانی مستقر روستای گیو قم معرفی شد



جلسه تودیع و معارفه روحانی جدید و قدیم روستای گیو از بخش خلجستان قم در مسجد این روستا برگزار شد.



در این مراسم که شامگاه چهارشنبه با حضور امام جمعه دستجرد، مسئول امور روحانیون مستقر سازمان تبلیغات اسلامی استان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد و مسئولان محلی برگزار شد، از حجت‌الاسلام قاسم شهریاری که به مدت 3 سال و نیم به عنوان روحانی مستقر در این روستا مشغول به امر تبلیغ بود تجلیل شد و حجت‌الاسلام سید نورالدین سید محمدی به عنوان روحانی مستقر جدید معرفی شد.



در این مراسم حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار(ع) به تشریح جایگاه تبلیغ دین پرداخت.



وی یکی از مهم‌ترین عامل موفقیت روحانی مستقر را برقراری ارتباط با قشرهای مختلف مردم به ویژه نسل جوان ذکر کرد و افزود: داشتن روحیه اخلاص، تعهد و تسلط به نیازهای معنوی جوانان از عواملی است که در نفوذ کلام روحانی مستقر و موفقیت امر تبلیغ تاثیر زیادی دارد.



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده با اشاره به تهیه و پخش فیلم اهانت به رسول گرامی اسلام(ص) این توطئه آمریکایی - اسرائیلی را موجب وحدت بیشتر مسلمانان دانست و تاکید کرد: در سایه اتحاد مسلمانان است که دشمنان اسلام به وحشت افتادند.



دومین جشنواره موضوعی "یک تصویر از یک حدیث رضوی" در قم افتتاح شد



دومین جشنواره موضوعی "یک تصویر از یک حدیث رضوی" در قالب دهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) در قم افتتاح شد.



استاندار قم در مراسم افتتاحیه این جشنواره(ع)، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) اظهار کرد: مضجع شریف امام رضا(ع) و بارگاه منور و قدسی کریمه اهل بیت(س) همچون نگینی درخشان بر خاک ایران زمین بوده و سند افتخاری برای ساکنین این سرزمین در اطاعت از ائمه معصومین(ع) است.



کرم‌رضا پیریایی با اشاره به نامگذاری دهه اول ذی القعده بنام دهه کرامت، این دهه را فرصت مناسبی برای معرفی و تبیین هر چه بیشتر فرهنگ رضوی و فاطمی در جامعه دانست و افزود: دهه کرامت سرشار از معانی، ارزش‌ها و مفاهیم پرمعنا، سازنده و ارزشمند الهی بوده و یادآور تمام خوبی‌ها، ارزش‌ها و کمالات انسانی است.



استاندار قم با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، تصریح کرد: برگزاری جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) خدمت بزرگی است که موجب ترویج و نشر مفاهیم و معانی رضوی به نسل‌های مختلف می‌شود.



وی به برگزاری دومین جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره و اظهار کرد: این روند که موجب می‌شود تصور ذهنی کودک به تصویر نقاشی و هنری تبدیل شود کار بزرگی است و باید استمرار داشته باشد.



پیریایی با تاکید بر اینکه به همت دولت، فعالیت‌های فرهنگی عظیمی در حال اجراست، تصریح کرد: با همکاری همه جانبه می‌توان در عرصه فرهنگی به موفقیت دست یافت و استانداری قم بر تعامل در زمینه‌های مختلف فرهنگی آمادگی دارد.



وی با اشاره به موقعیت و جایگاه ویژه قم به عنوان پایگاه جهان تشیع و خاستگاه انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: این ویژگی قم را برای برای الگو شدن در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی مهیا کرده است .



