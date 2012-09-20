گلستان میزان جشنواره ادبیات داستانی بسیج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی عصر چهارشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگاران افزود: این جشنواره، در روز چهارم شهریور در محل فرهنگسرای دفاع مقدس (تپه نورالشهداء) برگزار می شود.

وی با اشاره به بیانات رهبری معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: از الزامات اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است و کاهش وابستگی به خارج از کشور،دانش بنیان کردن اقتصاد وپویا کردن روحیه کاروتلاش از دیگر ملزومات اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: بسیج نیز دراین زمینه وارد شده است وکارهای مطالعاتی انجام داده است وسازمان بسیج سازندگی متولی این بخش دربسیج است وبا شعارهرخانه یک کارخانه دراین زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است.

سردار بابایی اظهار داشت: ما دراستان نشست هایی را با مسئولان مرتبط در خصوص اقتصاد مقاومتی داشتیم وطرح هایی هم در این زمینه مصوب شده است که زمینه های فعالیت را درآن ایجاد می کنیم.

وی بیان داشت: ما باید از خانواده های صرفا مصرف کننده درآییم و تبدیل به خانواده های تولید کننده شویم ، متاسفانه به دلایلی ما تولیدات را ازدست دادیم وحتی روستاییان ما درحال حاضر دربسیاری موارد تولید کننده نیستند و وابسته شده اند که باید این وضعیت تغییر کند.



وی در ادامه با بیان اینکه یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی کاروتلاش مضاعف است گفت: دراقتصاد مقاومتی ماشین کمتر کار می کند و انسان ها بیشتر فعال هستند و اقتصاد مقاومتی وابسته به ماشین نیست بلک به تلاش انسان ها بستگی دارد.



مسئول کمیته فرهنگی ستادبزرگداشت هفته دفاع مقدس درخصوص تحریم ها اظهارداشت: ما از ابتدای انقلاب تحریم بودیم اما این تحریم ها از همان ابتدا موجب شد تا امروز اتکا ما به دانش وثروت خود باشیم واز وابستگی دورباشیم و در حال حاضر در سد سازی، خودروسازی، مخابرات و درصنایع دفاعی دردنیا حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم واز کشورهای قابل اعتنا باشیم.

وی ادامه داد: ما در آسیای غربی رتبه اول علمی جهان ودرجهان رتبه 13رادارا هستیم واین ها همه به دلایل تحریم بوده است و تحریم بر مردم ما اثر ندارد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه هفته دفاع درپارک شهرگرگان خبرداد وگفت:این نمایشگاه توسط لشکر مهندسی جواد الائمه برگزار می شود.