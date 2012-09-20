سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله نخست طرح شبنم در خراسان شمالی از حدود یک سال پیش در پنج گروه کالایی لوازم خانگی، رایانه و مشتقات آن، تجهیزات پزشکی، لوازم بهداشتی و گوشی تلفن آغاز شد و مرحله دوم آن نیز با افزودن سایر گروه‌های کالایی از اول مهر ماه اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: در مرحله دوم اجرای طرح شبنم گروه‌های کالایی جدیدی به این طرح افزوده می‌شوند و در مجموع حدود 11 گروه کالایی مشمول کد گذاری در این مرحله خواهند شد.

حسینی افزود: علاوه بر 5 گروه کالایی مرحله نخست در این مرحله گروه‌های کالایی چون لوازم صوتی و تصویری از جمله باند و بلندگو، گوشی تلفن همراه، رایانه و ملحقات آن، مکمل‌های دارویی و غذایی، اسباب بازی و لوازم ورزشی، لوازم ساختمانی مانند شیرآلات و لوازم بهداشتی، باتری قلمی، انواع ماشین حساب، ساعت، گوشی تلفن ثابت و بی سیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، چمدان، کیف و کفش، مجسمه و سایر وسایل دکوری، تمام اقلام خوراکی، آشامیدنی و کنسروجات بسته بندی شده در جعبه یا قوطی نیز مشمول این طرح خواهند شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس فروشندگان مکلف هستند با مراجعه به اتحادیه مربوطه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فرم مورد نظر را تکمیل کرده و نسبت به دریافت بارکد دوبعدی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح شبنم مراحل دیگری نیز در دستور کار دارد که پس از اجرای این مرحله اغاز می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان مرکزی در مرحله دوم طرح شبنم فروشندگان دو ماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه و دریافت بارکد دوبعدی اقدام کنند در غیر این صورت یا مشمول جریمه نقدی خواهند شد و یا کالای آنها به عنوان کالایی قاچاق ضبط می‌شود.