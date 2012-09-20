دوران دفاع مقدس نشانگر شخصیت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای فرهنگی استان افزود: در این دوران، ملت ایران، شخصیتی مستقل به خود و متکی بخدای خود را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نامگذاری اسامی و اماکن و خیابانها گفت: این مسئله بسیار مهم بوده و نشانگر گرایش ها و حب و بغض های انسان است.

وی عنوان کرد: با نگاه به معارف دینی در می یابیم که مسئله نامگذاری در اسلام اهمیت زیادی دارد و حساسیت زیادی روی آن شده است.

به گفته آیت الله نورمفیدی با اشاره به رواج اسامی بیگانه عنوان کرد: باید بررسی شود به چه دلیل نام کسب و کار خود را بیگانه قرار می دهیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان عنوان کرد: باید مجموعه از سازمانهایی که در فرآید انتخاب اسامی و نام نقش دارند شکل گیرند تا با اسامی پیشنهادی در آن مطرح و تایید شود.

امام جمعه گرگان با محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) گفت: ما مسلمانان هیچگاه اجازه نمی دهیم اهانتی به انبیا الهی روا شود ولی متاسفانه برخورد حکومتهای مختلف با این واقعه، با بی اعتنایی بوده است.



