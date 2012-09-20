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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۰

آیت الله نورمفیدی:

دوران دفاع مقدس نشانگر شخصیت ملت ایران است

دوران دفاع مقدس نشانگر شخصیت ملت ایران است

گرگان - خبرگزارش مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان از دوران دفاع مقدس را نشانگر شخصیت ملت ایران در نزد جهانیان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای فرهنگی استان افزود: در این دوران، ملت ایران، شخصیتی مستقل به خود و متکی بخدای خود را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نامگذاری اسامی و اماکن و خیابانها گفت: این مسئله بسیار مهم بوده و نشانگر گرایش ها و حب و بغض های انسان است.

وی عنوان کرد: با نگاه به معارف دینی در می یابیم که مسئله نامگذاری در اسلام اهمیت زیادی دارد و حساسیت زیادی روی آن شده است.

به گفته آیت الله نورمفیدی با اشاره به رواج اسامی بیگانه عنوان کرد: باید بررسی شود به چه دلیل نام کسب و کار خود را بیگانه قرار می دهیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان عنوان کرد: باید مجموعه از سازمانهایی که در فرآید انتخاب اسامی و نام نقش دارند شکل گیرند تا با اسامی پیشنهادی در آن مطرح و تایید شود.

امام جمعه گرگان با محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) گفت: ما مسلمانان هیچگاه اجازه نمی دهیم اهانتی به انبیا الهی روا شود ولی متاسفانه برخورد حکومتهای مختلف با این واقعه، با بی اعتنایی بوده است.
  
 

کد مطلب 1700545

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