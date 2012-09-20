ماهاتیر محمد دولت نجیب را به خرید رای متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر(Malaysian Insider)، ماهاتیر محمد ضمن اعلام حمایت از دولت فعلی و حزب آمنو ، افزود: کسب حمایت مردم آسان است و دولت باید بجای پول دادن به مردم به فکر ایجاد امکانات بیشتر برای انها باشد.

وی در عین حال تاکید کرد: نمی خواهم از نجیب رزاق به دلیل اینکه از حزب آمنو است بد بگویم اما از عملکرد نخست وزیر درمصرف و توزیع منابع مالی زیادی که در اختیار اوست انتقاد دارم.

نخست وزیر اسبق مالزی که کماکان داری نفوذ سیاسی بالایی در این کشور است با بیان اینکه دولت در حال اتلاف وقت تا انتخابات است، پیش بینی کرد ائتلاف حاکم در مالزی پیروز انتخابات خواهد شد اما به احتمال زیاد شاهد شکل گیری دولتی ضعیف خواهیم بود.

انتظار می رود دولت مالزی همزمان با ارایه بودجه سال 2013 پرداخت کمک های نقدی 500 رینگیتی به خانواده های کم درآمد را آغاز کند که این اقدام دولت انتقاد مخالفان را برانگیخته است.

