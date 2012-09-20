وضعیت نگراننده کننده سرطان در ایران/ علت وقوع 39 درصد مرگها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته نیز اخبار و رویدادهای مختلفی را به خود دیده است که چکیده ای از مهمترین آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

وضعیت نگران کننده سرطان در ایران

دکتر عبدالله فضلعلی زاده رئیس انجمن سرطان ایران، از بیماری سرطان به عنوان سومین عامل مرگ و میر در کشور نام برد و گفت: اکثر سرطانها پس از اینکه کاملا پیشرفت می‌کنند تشخیص داده می‌شوند در صورتی که اگر کلینیکهای غربالگری افزایش یابند در مراحل اول بیماری شناسایی شده و شانس بهبودی بیمار بالا می‌رود. همچنین هزینه‌های سنگین آن کاهش می‌یابد.

این در حالی است که دکتر پیام آزاده مسئول کمیته سیاستگذاری شبکه ملی وزارت بهداشت از سرطان به عنوان معضل اصلی کشور طی یک دهه آینده نام برد و گفت: آمار مبتلایان به سرطان در ایران بسیار وخیم است.

به گفته وی، آمار فعلی مبتلایان به سرطان بسیار وخیم است و 90 هزار مبتلای جدید تنها در سال جاری ثبت شده است که این آمار در سه سال پیش 70 هزار بیمار بوده است.

دبیر علمی هفتمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران معتقد است که 50 درصد سرطانها ناشی از سطح زندگی غیرصحیح است که در ایران این مسئله بیش از 50 درصد دیده می‌شود.

قصور پزشکی در بیمارستانهای دولتی بیشتر است

دکتر سیدهاشم سید مهدی دبیر اجرایی کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران با عنوان این مطلب که قصور پزشکی در بیمارستانهای دولتی بیشتر است، گفت: البته آنچه تحت عنوان اقدامات، جراحیها و مدیریت در بیمارستانهای دولتی صورت می ‌گیرد، از نظر کیفی و کمی بسیار بالا‌تر است.

وی البته معتقد است که به طور عمده درصد قصور پزشکان در شکایات خیلی بالا نیست زیرا هیچ پزشکی از صدمه خوردن بیمار خود بهره مادی و معنوی نمی‌برد.

علت 39 درصد مرگها در ایران

دکتر حسن آقاجانی مشاور وزیر بهداشت و متخصص قلب و عروق، علت وقوع بیش از 39 درصد مرگ و میرها در کشورمان را ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی عنوان کرد و گفت: راهکار مواجهه با این بیماری، مداخله در سبک زندگی مردم است. البته وزارت بهداشت اقداماتی را در این خصوص انجام داده است که راه‌اندازی سیستمهای نظارت بر پایش ریسک فاکتورها از جمله آنهاست و مواردی نظیر وضعیت فشار خون، چربی خون و اضافه وزن را در کشور مشخص می‌‌کند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اضافه وزن و تاثیر آن در بروز بیماریهای قلبی و عروقی، گفت: وضعیت چاقی در زنان بدتر است. همچنین بی‌تحرکی، نگران‌کننده است و می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد. در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت کشور بی‌تحرک محسوب می‌شوند.

شیوع اختلالات روانی در کشور

دکتر احمد حاجبی رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با اعلام اینکه 21 درصد از جمعیت کشور دچار اختلالات روانی هستند، گفت: یک درصد از این اختلالات در زمره انواع شدید به شمار می رود.

وی اسکیزوفرنی، اختلالات دوقطبی و جنون را از جمله اختلالات شدید روانی عنوان کرد و افزود: میزان شیوع اختلالات روانی در ایران با آمارهای جهانی تفاوتی ندارد، افسردگی و اضطراب مهمترین اختلالات روانی در کشور است که در بین زنان شایعتر است.

شیوع بیماریهای ویروسی در فصل مدرسه

دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از شیوع بیماریهای ویروسی در فصل بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: 20 تا 25 درصد بچه ها در طول سال تحصیلی گرفتار سرماخوردگی و آنفلوانزا می شوند.

وی با اعلام اینکه شیوع بیماریهای ویروسی در فصل پاییز و زمستان بیشتر می شود، گفت: حدود 20 تا 25 درصد بچه ها در طول سال تحصیلی گرفتار سرماخوردگی و آنفلوانزا می شوند که البته فقط 10 درصد آنها مجبورند در خانه بمانند و درمان بشوند.

توصیه های روانشناسی به والدین در آستانه بازگشایی مدارس

شهناز باشتی کارشناس اداره روان وزارت بهداشت،‌ در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور کاهش استرس دانش آموزان کلاس اولی، به والدین توصیه کرد برای پایین‌آوردن استرس کودکانی که ترس جدایی از مادر دارند این بچه‌ها می‌توانند یک عکس کوچک از مادر را همراه خود داشته باشند و در کیف مدرسه بگذارند. مادرها در این مواقع باید به بچه‌ها تأکید کنند زمانی که احساس دلتنگی کردند عکس را از کیف در بیاورند و به آن نگاه کنند.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات و نگرانیهای دانش آموز در نخستین روزهای سال تحصیلی چگونگی برقراری ارتباط با همکلاسیها بوده که بهتر است در خصوص ویژگیهای بغل دستی او در کلاس توضیح داده و اگر کودکی خجالتی است با تمرین کردن قصه های کوتاه یا اجرای نمایش او را بیشتر با فضای کلاس آشنا کنید. به کودک باید آموزش داد برای ارتباط با هم کلاسیهای خود از چه عباراتی استفاده کند.

ایمپلنت یک درمان لوکس نیست

دکتر بیژن اخوان آذری رئیس نخستین کنگره بین المللی ICOI در منطقه خاورمیانه، ایمپلنت را بهترین روش درمانی در اغلب موارد برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته دانست و با بیان اینکه برای کاشت ایمپلنت هیچ محدودیت سنی وجود ندارد، اظهار کرد: شرایط فیزیولوژیکی بیمار باید برای پروسه ایمپلنت کاشت دندان مناسب باشد.

دکتر علی تاجرنیا دبیر اجرایی کنگره نیز با عنوان این مطلب که ایمپلنت یک درمان لوکس نیست، افزود: ما معتقدیم که ایمپلنت، بازسازی محیط دهان از نظر دندانی است.

ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه

دکتر علیرضا مصداقی نیا معاون وزیر بهداشت از ابلاغ لیست ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت توسط وزیر بهداشت به وزارتخانه ها و دستگاههای مربوطه خبر داد و گفت: لیست کالاهای آسیب رسان به سلامت با امضای وزیر بهداشت به وزارتخانه ها و دستگاههای مربوطه در این حوزه ابلاغ شده است.

وی از کالاهای مضر همچون چیپس و پفک، فست فودها و... به عنوان کالاهای آسیب رسان به سلامت نام برد و افزود: این دستورالعمل به صداوسیما هم ابلاغ شده و امیدواریم زمینه اجرای آن هرچه زودتر نمایان شود.