تخلف چند صرافی در متلاطم کردن بازار ارز / رونمایی از بسته جدید ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در این هفته با چالش هایی در بخش طلا و ارز مواجه شد که تصمیمات جدیدی را در عرصه اقتصاد ایران رونمایی کرد و گرچه قیمت ارز از روز دوشنبه سیر نزولی به خود گرفت اما بازهم با نوساناتی در روز سه شنبه مواجه شد.

راه اندازی بورس ارز که یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت ارز در کشور است با اظهار نظر رئیس اتاق بازرگانی در ابهام قرار گرفت. محمد نهاوندیان در شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از توقف اجرای مراحل راه اندازی بورس ارز در کشور خبر داد و گفت: طرح تاسیس بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد، چرا که هم اکنون شرایط برای اجرای این طرح مناسب نیست و نمی توان قیمت ارز را با تشکیل بورس مدیریت کرد.

اما ساعاتی نگذشت که این خبر از سوی عضو شورای عالی بورس تکذیب شد و پس از آن نهاوندیان اعلام کرد که خروج بورس ارز از دستور کار دولت، موقتی است. وی در گفتگو با مهر افزود: خروج بورس ارز از دستور کار دولت برای اجرا، به صورت موقتی است و در صورت فراهم آمدن مقدمات لازم، این بورس راه‌اندازی خواهد شد.

عضو شورای پول و اعتبار، گفت: خبر توقف موقتی بورس ارز را معاون بانک مرکزی، روز گذشته در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد و بر این اساس، اطلاع‌رسانی صورت گرفته بر مبنای اظهارات وی بوده است؛ اما قدر مسلم آن است که دولت اجرای بورس ارز را به عنوان یک ابزار رقابتی شدن قیمت ارز در بازار در دستور کار قرار داده و بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی، اکنون به صورت موقت اجرای آن متوقف شده است.

وی تصریح کرد: نظر به توقف موقتی اجرای بورس ارز، طرح‌های مکمل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، بنا به گفته مسئولان این بانک در روزهای اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه تلاطم در بازار ارز و نیاز شدید به نقدینگی در واحدهای تولید دو مشکل کنونی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه در حال تهیه گزارشی از وضعیت موجود واحدهای تولیدی است که پس از اتمام بررسی، آن را به دستگاههای اجرایی ارسال خواهد کرد.

در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات چند صرافی بزرگ در دوبی با همکاری افرادی در داخل کشور در متلاطم کردن بازار ارز، اظهارداشت: وقتی قدرت‌های بزرگ تصمیم به ایجاد اختلال در اقتصاد کشور گرفته اند، قطعا یکی از راههای آسان انجام این کار با کمک عناصر داخلی افزایش نرخ ارز در داخل کشور است.

ارسلان فتحی پور با بیان اینکه هدف اصلی آنها جمع آوری و خروج ارز از کشور است، گفت: براین اساس، بانک مرکزی علاوه بر برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت نرخ ارز در بازار باید نظارتش بر صرافی‌ها را قوی‌‍تر کند.

نماینده مردم کلیبر(استان آذربایجان شرقی) در مجلس همچنین از وزارت اطلاعات خواست که نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشد به طوری‌که شناسایی و رهگیری عوامل بحران ساز بازار ارز را در دستور کار خود قرار دهد.

جزئیات بسته جدید ارزی

سخنگوی اقتصادی دولت درباره بسته جدید ارزی دولت گفت: در طرح جدید، متقاضیان و عرضه کنندگان ارز از طریق سیستم بانکی معاملات خود را انجام می دهند.

سید شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه قیمت مبنا در شبکه بانکی 2 درصد کمتر از قیمت غیررسمی است ، افزود: عرضه کنندگان ارز در طرح جدید، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های تابع وزارت نفت و کلاً آنهایی که مشمول بند 27 قانون بودجه 91 هستند، خواهند بود.

وزیر اقتصاد، گفت: متقاضیان ارز نیز وارد کنندگان کالا با اولویت‌های 3 تا 5 که گروه کالاهای تولیدی را شامل می شود، به همراه مسافران سفرهای خارجی هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: به زودی بانک مرکزی بانک‌های عامل و شعب منتخب برای مبادله ارزی را معرفی خواهد کرد و صرافی ها هم می توانند در انتقال ارز با بانک‌های معین همکاری کنند.

آغاز افتتاح حساب برای مسکن ویژه تهران

در این هفته واریز پول از سوی متقاضیان به حساب بانک مسکن برای ثبت نام در مسکن ویژه آغاز شد. براین اساس از شنبه، متقاضیان با مراجعه به بانک مسکن و واریز 20 میلیون تومان، حسابی را به نام خود افتتاح کردند.



در این باره مدیرکل مسکن و شهرسازی تهران در گفتگو با مهر با اشاره به شروع واریز پول برای ثبت نام مسکن مهر شهرتهران از امروز، اظهار داشت: ساخت 4 هزار واحد مسکن ویژه در منطقه تهرانسر آغاز شده است و در مرحله اول متقاضی باید 20 میلیون تومان به حساب اعلام شده واریز کند.

تقی رضایی افزود: مساحت غیرمفید هریک از این واحدها 145 مترمربع و مساحت مفید آن 105متر است همچنین این واحدها بصورت دو خوابه ساخته می شوند.

وی با اشاره به قیمت نسبتا بالای این واحدها در مقایسه با مسکن مهر 99 ساله، بیان کرد: قیمت ساخت به اضافه 30 درصد قیمت کارشناسی زمین از متقاضی دریافت می شود، ضمن آنکه به این واحدها وامی هم تعلق نمی گیرد بنابراین تنها متقاضیانی که پول بیشتری دارند می توانند این واحدها را دریافت کنند.

رضایی تصریح کرد: برای آن دسته از متقاضیانی که توانایی پرداخت این پول را ندارند مسکن مهر در پرند و پردیس ساخته شده است که حداکثر با 20 میلیون تومان می توانند صاحب خانه شوند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران به ساخت مسکن ویژه در نقاط دیگر تهران اشاره کرد و گفت: ساخت 4 هزار واحد دیگر در منطقه 22 تهران در دستور کار قرار دارد که در حال حاضر در مرحله مشاوره و طراحی است و پس از ثبت نام مسکن مهر تهرانسر، آغاز می شود.

وی با بیان اینکه از تمامی متقاضیان، ثبت نام می شود، اظهار داشت: محدودیتی در ثبت نام متقاضیان نیست و تمامی مراجعه کنندگان برای مسکن مهر شهر تهران می توانند در این پروژه ثبت نام کنند.

افزایش مصرف بنزین در شهریور

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می دهد که در هفته‌های پایانی شهریور ماه سالجاری در برخی از روزها متوسط مصرف بنزین حتی با عبور از مرز 75 میلیون لیتر رکوردهای جدید مصرفی را به ثبت رسانده است. با این وجود در هفته سوم شهریورماه سالجاری و همزمان با افزایش مسافرت‌های تابستانی متوسط مصرف بنزین به مرز 70 میلیون لیتر رسید و این در حالی است که هفته گذشته مصرف بیش از 76 میلیون لیتر در روز هم به ثبت رسید. رشد افسار گسیخته مصرف و منفی شدن تراز تولید و مصرف بنزین در 6 ماه گذشته موجب شده که همچون 2 سال گذشته بار دیگر تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی از سر گرفته شد تا به جای صدور فرآوره‌های پتروشیمی به بازارهای جهانی، این محصولات برای دود شدن در باک خودروها مورد استفاده قرار بگیرد. با منفی شدن موقت تراز تولید و مصرف بنزین، با درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید بنزین در چند مجتمع پتروشیمی ایران از سرگرفته شده است. افزایش 50 درصدی قیمت میلگرد رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اظهار داشت: قیمت فولاد در هفته های اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز 50 درصد گران شد و در دیگر مصالح ساختمانی هم افزایش 15 تا 25 درصدی داشتیم.

ایرج رهبر افزود: این افزایش قیمت شامل انواع میلگرد، ورق، تیرآهن، سقف های گاذب، بلوک های پلی استایلن و دیگر مصالح ساختمانی بوده است که در ادامه انبوه سازان را با مشکلاتی مواجه می کند. وی با بیان اینکه نوسان نرخ ارز، بازار آشفته مسکن را کندتر می کند، بیان کرد: به دلیل نوسانات زیاد قیمت ارز، سرمایه گذاران نمی دانند که باید چه زمانی مصالح ساختمانی را خریداری کنند که همین موضوع، ساخت و ساز را با کندی مواجه می کند.

