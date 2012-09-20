حمله مجدد صهیونیستها به غزه/ دو فلسطینی به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در حمله هوایی اشغالگران قدس به شهر رفح در جنوب نوار غزه، دو فلسطینی شهید و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.



به گفته منابع پزشکی فلسطینی، شامگاه چهارشنبه، جنگنده های رژیم صهیونیستی، شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.



ارتش رژیم اشغالگر قدس به ارتکاب جنایت جدید خود در غزه اعتراف کرده است.