به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شامگاه چهارشنبه در اختتامیه هفتمین جشنواره ملی جلوههای رضوی در هنرهای سنتی بیان داشت: هنر از مفاهیم دینی و معنوی قابل تفکیک نیست و مبانی و مفاهیم ارزشمند الهی دینی و معنوی گره خورده و اجین است.
وی تصریح کرد: وجود روح معنوی در جامعه هنر ما و عشق و علاقهای که در هنرمندان نسبت به این امر که بتوانند روح معنوی را در آثارشان متجلی کنند، مقولهای است که در هنر دنیای غرب دیده نمیشود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: پوچگرایی در هنرهای غربی بیشتر دیده میشود.
شالویی با اشاره به این دوره از جشنواره ملی رضوی در هنرهای سنتی تاکید کرد: در آثار هنرمندان این دوره از جشنواره دو مقوله باطن و عشق به ائمه دارند و تخصص و حرفهای بودن به خوبی دیده میشود.
وی با بیان اینکه زبان هنر به عنوان زبان سریع و روان برای ارتباط با جهان است، افزود: جهانی که بسیاری از خصومتگرایان در آن تنها از راه هنر به وارونگی مفاهیم کمر همت بستهاند و با آن نه تنها مفاهیم اسلامی بلکه گرایشهای انسانی را نیز زیر سوال میبرند.
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