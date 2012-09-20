پیشینه گرگان نباید با نام ناهارخوران زیر سئوال رود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، با بیان اینکه نیک نام و نام نیک را باید ترویج داد، تاکید کرد: گرگان سابقه خوبی دارد و درست نیست که با نام ناهارخوران زیر سئوال رود.

وی اظهار داشت: در نامگذاری اماکن و خیابانها باید نهایت دقت صورت گیرد و در حال حاضر دغدغه ودلواپس نسبت به نامگذاری و انتخاب اسامی برخی مکانها و خیابانها وجود دارد.

وی عنوان کرد: دلواپسی در برخی حوزه های فرهنگی وجود دارد که حضور پای دشمن در قالب تهاجم فرهنگی از جمله مشکلات است.

حجت الاسلام ولی نژاد از شورای فرهنگ عمومی به عنوان ستاد مشترک دفاع برابر شبیخون فرهنگی نام برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: امیدواریم بتوانیم قدمهایی برداریم تا دلواپسی و دغدغه ای که در خانواده هاست مرتفع شود.