تاکید دادستان کل کشور بر توسعه فضای مجازی ایثار و شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم نخستین جشنواره فعالان سایبری ایثار و شهادت با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در فضای مجازی گفت: فضای سایبر یک عرصه جدید بوده و بسیاری از ابعاد آن شناخته شده نیست و در آینده ای نه چندان دور تحولی بیش از آنچه که تاکنون دیده ایم در فضای مجازی می دهد.

وی افزود: برای همین لازم است با آمادگی، از فضای سایبر به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و این در حالی است که دیگران بر خلاف جهت ما و اسلام از این فضا استفاده می کنند ما هم باید برای استفاده صحیح از این فضا در بیان حرف حق استفاده کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: امروزه فضایی برای داشتن مخاطبان بیشتر در سراسر دنیا فراهم شده و می توانیم با استفاده از فضای سایبر حرف خود را به سراسر گیتی برسانیم ولی متاسفانه در فضای سایبر به دنبال دفاع از هجمه ها هستیم و کم تر به هجوم فکر می کنیم در حالی که دشمنان با حساب و کتاب و برنامه ریزی و اهداف میان مدت و بلند مدت برای اقدام باطل خودشان از این فضا استفاده می کنند.

محسنی اژه ای گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با استفاده از فضای مجازی و توانایی جوانان هدفی بسیار مقدس است و اگر کلام ما از ویژگیهای صحیح برخوردار باشد در مخاطب تاثیر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: چرا ما از فضاى سایبر براى بیان کلام حق الهى استفاده نکنیم در حقیقت باید اطمینان داشته باشیم که اگر به درستى کلام حق را بیان کنیم بر کلام باطل غلبه خواهیم کرد. و ما می توانیم از طریق جوانان آماده با استفاده از فضاى استثنایى سایبری (مجازى) فرهنگ ایثار و شهادت را ترویج دهیم.