در صحنه گل اول چلسی ما 10 نفره بودیم/ ویدال روح یوونتوس است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاررا که در غیاب "آنتونیو کونته" روی نیمکت یووه می نشیند بعد از تساوی این تیم مقابل مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها گفت: ما زمانی گل اول را دریافت کردیم که "آرتورو ویدال" به دلیل مصدومیت از زمین بازی بیرون بود. گل دوم هم یک شوت استثنایی و غیر قابل مهار از اسکار بود.

وی افزود: اما ما خیلی خوب بودیم. از نظر فیزیکی برتر از چلسی بودیم و همین باعث شد بتوانیم در نهایت بازی را به تساوی بکشیم. ویدال روح تیم ماست، او مصدوم شد و من قصد داشتم او را از زمین خارج کنم که گفت شرایطش خوب است و به زمین بازگشت و بلافاصه برای ما گلزنی کرد.

کاررا در پایان گفت: نقاط ضعفی داریم که باید آنها را از بین ببریم. می توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سربگذاریم اما در عین حال ممکن بود نتیجه را واگذار کنیم. این طبیعت فوتبال است. خوشحالم که ثابت کردیم می توانیم فوتبال اروپایی را در این سطح به نمایش بگذاریم.

یوونتوس چهارشنبه شب در چارچوب مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بازی دو بر صفر باخته مقابل چلسی را با تساوی عوض کرد.