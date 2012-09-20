فراوانی بکارگیری اسامی بیگانه هویت اصیلمان را خدشه دار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگی عمومی استان افزود: این درحالی است که در کشورهای دیگر جز اسامی رسمی و محلی آن کشور بر روی سر درب و تابلو مغازات و ادارات دیده نمی شود.

وی اظهار داشت: جلوه و فراوانی واژگان بیگانه بر اسامی اصیل که شناسنامه ماست، غلبه دارد و اگر بی توجه باشیم، هویت ما را نشانه خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: شورای فرهنگ عمومی خواسته اصلی اش آن است که به این موضوع توجه اساسی شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گلستان افزود: باید از ظرفیت و توانمندی این شورا در فرهنگ عمومی استفاده کنیم.

وی یادآورشد: روند صدور مجوز برای استفاده از اسامی به این شکل است که متقاضی باید به ادارات ارشاد مراجعه و نام پیشنهادی را ارائه دهد و پس از تصویب، امکان نصب تابلو وجود دارد.

منتظری گفت: کانونهای تبلیغاتی هر شهر مسئولیت مراجعه متقاضیان برای نصب تابلو را دارند و در حال حاضر از این ظرفیت در برخی شهرها استفاده نشده است.