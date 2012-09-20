اعدام برای متهم جدید جنایت خمینی شهر/ محاکمه قاضی سابق به اتهام قتل همسر سوم

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز این هفته یکی دیگر از متجاوزان جنایت سیاه خمینی شهر به قصاص محکوم شد.

با گذشت حدود یک سال از اعدام چهار نفر از مجرمان پرونده خمینی‌شهر، جلسه محاکمه دو متهم دیگر این پرونده در دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد. پیش از این، پرونده 9نفر از متهمان پرونده در دادگاه رسیدگی شده و برای چهار نفر از آنها حکم اعدام صادر شده بود .

دو متهم دیگر این پرونده که چند‌ماه بعد از 9 متهم نخست دستگیر شده بودند با تکمیل تحقیقات، پای میز محاکمه قرار گرفتند و قضات دادگاه کیفری بعد از شنیدن دفاعیات آنها، یکی از متهمان را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام، حبس غیرقانونی مردان در باغ به سه سال حبس، آدم ربایی نسبت به زنان به 15سال حبس، سرقت مقرون به آزار نسبت به زنان به 10سال حبس و 74ضربه شلاق و به اتهام شرب خمر به 80ضربه شلاق محکوم کردند.

برای متهم دیگر نیز بعد از محاکمه در دادگاه 28سال حبس و 154ضربه شلاق درنظر گرفته شدکه این حکم به متهمان ابلاغ شد و درصورت اعتراض آنها به‌صورت ویژه و در اسرع وقت در اختیار دیوان‌عالی کشور قرار خواهد گرفت. براساس این گزارش ماجرای پرونده جنجالی خمینی شهر اصفهان به خردادماه سال گذشته بر می‌گردد؛ وقتی تعدادی زن و مرد در یک مهمانی خانوادگی در باغی در این شهر مورد حمله مردان نقابدار قرار گرفتند. متهمان بعد از محبوس کردن مردان در اتاقک داخل باغ، زنان را به باغ‌های اطراف بردند و به زور مورد آزار و اذیت قرار دادند اما با سرعت عمل پلیس، 11نفر از آنها یکی بعد از دیگری دستگیر شدند.

قتل دوچرخه سوار کرجی

در ابتدای این هفته همچنین ضاربان دوچرخه سوار کرجی در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند.

مهرداد امینی دوچرخه سوار کرجی کشور شامگاه پنجشنبه در خیابان رستاخیز کرج مورد حمله چهار پسر شرور قرار گرفت که درجریان درگیر با آنها با سه ضربه کارد به شدت مجروح شد.این ورزشکار دوچرخه سوار سپس به بیمارستانی درکرج منتقل شد که تلاش پزشکان برای نجات جان او موثر واقع نشد و او به علت شدت جراحات جان سپرد.

با مرگ مهرداد امینی موضوع به قاضی رضایی بازپرس ویژه قتل کرج اطلاع داده شد و با دستور او تیمی از کاراگاهان مبارزه با جرائم جنایی استان البرز تحقیقات در رابطه با کشف این جنایت را آغاز کردند. ماموران پس از بررسی ماجرا دریافتند مقتول با اعضای خانواده ای اختلاف داشت که با کشف این سرنخ ، چهار عضو این خانواده دستگیر شدند. پدر خانواده نیز در بازجویی ها به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

پایان شوم رابطه شیطانی

حکم اعدام مرد جنایتکار که به خاطر رابطه شیطانی با زنی همسر او را به قتل رسانده بود از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد.

10 آذر سال 89 جسد مردی جوان به نام کاظم در کنار بزرگراهی در نزدیکی خیابان بهمن پیدا شد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات در مورد او آغاز شد. هرچند در ابتدا به نظر می‌رسید علت مرگ تصادف ‌است، ماموران بعد از چند ماه تحقیق پی بردند سمیرا -همسر مقتول- با مردی به نام علی رابطه داشت و شوهرش هم در جریان این رابطه قرار گرفته بود. با به‌دست‌آمدن این اطلاعات سمیرا بازداشت شد و اعتراف کرد روز حادثه شوهرش با علی قرار داشت.

ماموران در ادامه علی را شناسایی و بازداشت کردند. علی در ابتدا مقاومت کرد اما بعد از انجام بازجویی‌های متعدد لب به اعتراف گشود و گفت اتهامم را قبول دارم، من با کاظم درگیر شدم و به خاطر ترس با ماشین او را زیر گرفتم. متهم ادعاهای مختلفی را مطرح کرده و یک ‌بار هم گفته به سر مقتول ضربه زده است. با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

پس از محاکمه متهمان قضات شعبه 74 برای تصمیم‌گیری در این خصوص وارد شور شده و علی را به قصاص محکوم کردند. سمیرا هم به اتهام معاونت در قتل و رابطه نامشروع به 15 سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم شد.

با اعتراض متهمان پرونده به شعبه هفتم دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان حکم قصاص علی را تائید کردند. اما حکم مجازات سمیرا نقض شد و پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شد.

محاکمه قاضی سابق دادگستری

سرانجام پرونده قتل زن 17 ساله از سوی قاضی سابق دادگستری به اجرای مراسم قسامه از سوی اولیای دم گره خورد.

این قاضی سابق دادگستری متهم است 23 شهریور سال 84 همسر 17 ساله خود به نام مریم را با شلیک گلوله در شهرستان خوی به قتل رسانده است. در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج می شد، در خانه را قفل می کرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شده اند.

همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربینهای مداربسته ای کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه مورد کنترل قرار می داد. اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربینها پاک شده بود.

پس از چند دور رسیدگی سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری فرستاده شد. در این هفته جلسه دادگاه با حضور اولیای دم ، کلرشناسان اسلحه شناسی و متهم برگزار شد. یکی از کارشناسان اسلحه شناسی اظهار داشت: برای خودکشی، خودزنی و سهل انگاری فاصله تیراندازی کمتر از 50 سانتیمتر می باشد اما بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی گروه کارشناسی در این حادثه از فاصله بین 50 تا 70 سانتیمتری گلوله شلیک شده است. همچنین فردی که قصد خودکشی داشته باشد گلوله را به قلب، شکم، گیج گاه، پیشانی و یا داخل دهان شلیک می کند ولی در این پرونده گلوله به بینی شلیک شده است. از سوی دیگر زن جوان راست دست بود اما گلوله از سمت چپ به طرف راست شلیک شده است. یکی دیگر از موارد اشاره شده در گزارش برای رفع خودکشی نبود آثار دودزدگی در اطراف محل شلیک می باشد. در حالیکه ما 6 گلوله با فاصله کمتر از 50 سانتیمتری با این اسلحه شلیک کردیم که در تمام شلیک ها آثار دودزدگی وجود داشت.

در ادامه رئیس دادگاه از قاضی سابق دادگستری خواست در جایگاه اضر شود که مرد جوان با رد اتهامات خود گفت: من اتهام قتل همسرم را قبول ندارم زیرا قتلی رخ نداده است. دفاعیاتم نیز همان موارد اشاره شده در جلسات قبلی می باشد.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده و اظهارات اولیای دم و متهم ، این پرونده را از موارد لوث تشخیص دادند. به این ترتیب اولیای دم باید 50 نفر را برای مراسم قسامه به دادگاه بیاورند که قسم یاد کنند مریم از سوی همسرش به قتل رسیده است.

در صورتی که اولیای دم مراسم قسامه را برگزار کنند حکم قصاص برای قاضی سابق دادگستری صادر خواهد شد.