  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- سازمان ملل متحد از رژیم بحرین خواست به حقوق بشر و آزادیهای انسانی احترام بگذارد.

-  منابع سوری شایعه جدایی بشری الاسد، خواهر رئیس جمهوری سوریه از نظام این کشور را تکذیب کردند.

- عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق ناآرام از وجود گروههای مسلح همچنان ادامه دارد.

-  منابع خبری از استعفای یک مقام امنیتی بلندپایه در لیبی خبر دادند.
- یک شهروند دیگر بحرینی بر اثر استنشاق گازهای سمی پرتاب شده از سوی نیروهای آل خلیفه به شهادت رسید.

- نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب بر ضرورت دستیبابی به راه حل سریع درباره بحران سوریه تاکید کرد.

اروپا

- روسیه تصمیم گرفت لهستان و چک را هدف تحریم تجاری قرار دارد.

آمریکا

- انجمن آزادیهای آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) را به خاطر حملات هواپیماهای بدون سرنشین به دادگاه می کشاند.

- لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا از حمایتهای این کشور از رژیم اشغالگر قدس تشکر کرد.

- آمریکا یک شرکت بلاروسی را به حمایت از نظام سوریه متهم کرد.

-  اعضای مطرح در مجلس سنای آمریکا خواستار توقف عقب نشینی تدریجی نظامیان آمریکایی از افغانستان شدند.

- یک نظرسنجی جدید از نزدیک بودن محبوبیت اوباما و رامنی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد.


آفریقا

- ارتش سودان، آزادی منطقه "سرکم" در ایالت نیل آبی را اعلام کرد.

- رئیس جمهوری بورکینافاسو از زنده بودن گروگانهای فرانسوی در منطقه الساحل خبر داد.

- چهار نفر بر اثر انفجار در داخلیک مکان فروش غذای یهودی در حومه پاریس زخمی شدند.

سازمان ملل متحد

- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از افزایش تنش میان ژاپن و چین ابراز نگرانی کرد.

- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نارضایتی خود را از تصمیم تشکیلات خودگردان برای ارائه درخواست عضویت به سازمان ملل متحد ابراز کرد.

کد مطلب 1700565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها