عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا

- سازمان ملل متحد از رژیم بحرین خواست به حقوق بشر و آزادیهای انسانی احترام بگذارد.



- منابع سوری شایعه جدایی بشری الاسد، خواهر رئیس جمهوری سوریه از نظام این کشور را تکذیب کردند.



- عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطق ناآرام از وجود گروههای مسلح همچنان ادامه دارد.



- منابع خبری از استعفای یک مقام امنیتی بلندپایه در لیبی خبر دادند.

- یک شهروند دیگر بحرینی بر اثر استنشاق گازهای سمی پرتاب شده از سوی نیروهای آل خلیفه به شهادت رسید.



- نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب بر ضرورت دستیبابی به راه حل سریع درباره بحران سوریه تاکید کرد.



اروپا



- روسیه تصمیم گرفت لهستان و چک را هدف تحریم تجاری قرار دارد.



آمریکا



- انجمن آزادیهای آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) را به خاطر حملات هواپیماهای بدون سرنشین به دادگاه می کشاند.



- لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا از حمایتهای این کشور از رژیم اشغالگر قدس تشکر کرد.



- آمریکا یک شرکت بلاروسی را به حمایت از نظام سوریه متهم کرد.



- اعضای مطرح در مجلس سنای آمریکا خواستار توقف عقب نشینی تدریجی نظامیان آمریکایی از افغانستان شدند.



- یک نظرسنجی جدید از نزدیک بودن محبوبیت اوباما و رامنی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد.





آفریقا



- ارتش سودان، آزادی منطقه "سرکم" در ایالت نیل آبی را اعلام کرد.



- رئیس جمهوری بورکینافاسو از زنده بودن گروگانهای فرانسوی در منطقه الساحل خبر داد.



- چهار نفر بر اثر انفجار در داخلیک مکان فروش غذای یهودی در حومه پاریس زخمی شدند.



سازمان ملل متحد



- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از افزایش تنش میان ژاپن و چین ابراز نگرانی کرد.



- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نارضایتی خود را از تصمیم تشکیلات خودگردان برای ارائه درخواست عضویت به سازمان ملل متحد ابراز کرد.