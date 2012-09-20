میدان امام خمینی(ره) میعادگاه مردم تالش با خدام بارگاه منور حرم رضوی

به گزارش‌ خبرنگار مهر، کاروان خدام رضوی ضمن ورود به تالش نخست به عیادت بیماران بیمارستان"شهید نورانی" و سپس به مزار شهدا گمنام "تپه نورالشهدا" این شهر رفتند.

این خدام پس از عیادت از بیماران به میدان امام خمینی (ره) تالش رفتند و سپس پرچم آستان ‌رضوی در سالن تختی این شهر توسط خدام به اهتزاز درآمد.

در این مراسم رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان تالش با اشاره به استقبال پر شور مردم از این مراسم و اتحاد شیعه و سنی در اینگونه مراسمات، این جشن را نمونه بارز این اتحاد دانست.

حجت الاسلام عباس صباحی ضمن بیان روایت کوتاهی از امام رضا (ع) افزود: این امام بزرگوار فرمودند "ایمان چهار رکن دارد نخستین رکن توکل به خدا، دوم رضای به قضای الهی که یک مومن باید رضا به قضای الهی داشته باشد" مثل لقب خود حضرت، "سومین تسلیم بودن در برابر امر خداوند متعال و چهارم واگذار کردن کارها به خداست".

قرائت دکلمه توسط دختر بچه 14 ساله تالشی، اجرای تواشیح و مدیحه سرایی از سوی خدام حرم امام رضا (ع) از دیگر برنامه های این مراسم بود.

پنجمین دوره جشن های ‌مردمی ‌و معنوی زیر سایه‌ خورشید در 100 شهر از 22 استان و 12 شهر از چهار کشور از بیست و هشتم شهریور تا هفتم مهرماه سال جاری به همت شبکه جوانان رضوی وابسته به موسسه خدمات مشاوره ‌ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس در حال برگزار است.