خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و ادبی هفته گذشته را با نگاهی به مراسم روز شعر و ادب آغاز می‌کنیم که امسال کم رونقتر از سال‌های قبل برگزار شد.

با اینکه مسئولان دفتر شعر و ادب وزارت ارشاد با قاطعیت از حضور رئیس جمهور در این مراسم خبر داده بودند، وی غایب اصلی این مراسم بود و استقبال در خوری هم از این برنامه به عمل نیامد و نیمی از صندلی‌های تالار وحدت خالی بود.

در پایان این برنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لوح‌های سپاسی را به حمید سبزواری، مشفق کاشانی، زنده‌یاد بهروز ثروتیان، زنده‌یاد نصرالله مردانی، معینی کرمانشاهی، محمود دست پیش و حجت‌الاسلام و المسلمین ذکریا اخلاقی اهدا و از آنها تقدیر کرد.

کاغذ؛ دغدغه روز اهل قلم و مسئولان فرهنگی

اما در هفته‌ای که گذشت نخستین جلشه مشورتی کارگروه بررسی راه های تامین کاغذ مورد نیاز ناشران و چاپخانه‌داران در وزارت ارشاد با نمایندگان شش اتحادیه و تشکل صنفی حوزه چاپ و نشر کشور شامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا)، اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، اتحادیه لیتوگرافان، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، اتحادیه ناشران قم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران برگزار شد.

به گفته داریوش رضوانی مسئول این کاگروه، مسئولان تشکل‌های یادشده در نشست مذکور پیشنهاد کرده‌اند: کسانی که در یک سال گذشته، کاغذ را با ارز مرجع وارد و آن را با قیمت‌های نامتعارف در بازار عرضه کرده‌اند، معرفی و مشخص شود محموله‌های کاغذ آنها کجا توزیع شده است؟

وی افزود: نکته‌ای که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که قیمت فعلی کاغذ قیمت واقعی نیست و با توجه به همگرایی دوستان، امیدوار هستیم با ادامه این رایزنی‌ها، این قیمت کاهش یابد البته این را هم بگویم که مسئول توزیع، تامین و قیمت‌گذاری کاغذ، وزارت ارشاد نیست.

این مقام مسئول در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ابراز امیدواری کرد به زودی نخستین جلسه رسمی کارگروه بررسی راه‌های تامین کاغذ مورد نیاز ناشران و چاپخانه‌داران در وزارت ارشاد با حضور نهادهای اصلی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار شود.

کاهش 3000 مترمربعی فضای نمایشگاه کتب کاربردی

خبر دیگری که در هفته گذشته توجه ناشران به ویژه ناشران دانشگاهی را به خود جلب کرد، خبر کاهش 3000 مترمربعی فضای دهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی بود.

به گفته احد رضایی، رئیس دهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی، فضای این نمایشگاه به اندازه نیمی از فضای پارسال است و همچنین هزینه غرفه‌ها هم 50 درصد افزایش یافته است.

این فعال امور نشر افزود: انتظار ما از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت این است که از این نمایشگاه حمایت کنند؛ نمی‌خواهیم که پولی به نمایشگاه بدهند و تنها انتظار داریم امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان، استادان و پژوهشگران در قالب وام خرید کتاب یا یارانه ویژه بگذارند تا آنها بتوانند راحت‌تر خرید کنند.

درگذشت یک استاد سرشناس زبان فارسی

خبر دیگری که در هفته گذشته اهالی ادبیات را متاثر کرد، درگذشت محمدجان شکوری از شخصیت‌های بزرگ علمی، فرهنگی و ادبی تاجیکستان بود.

وی بامداد روز یکشنبه 26 شهریور در بیمارستان ابن‌سینا شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان درگذشت.

استاد شکوری در سال 1304 شمسی در شهر بخارا متولد شد. وی پسر شریف‌جان مخدوم صدر ضیا، قاضی امارت بخارا و از فضلای معروف آن دوران بود. وی از حامیان تقویت زبان و ادب فارسی در تاجیکستان به شمار می‌رفت که خدمات ارزنده‌ای را در این حوزه ارائه کرد.

فعالیت‌های او در سال 1989 میلادی به رسمی شدن زبان فارسی در این کشور انجامید. وی دارای مدرک دکتری فیلولوژی بود و از سال 1375 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد.

از استاد محمد جان شکوری نزدیک به 50 کتاب در رشته‌های مختلف، از جمله زبان و ادبیات و تاریخ، فرهنگ و جامعه‌شناسی به جا مانده است. وی همچنین در سال 2005 میلادی به‌عنوان چهره ماندگار در ایران برگزیده شد.