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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

رونمایی از نماد مجمع فعالان سایبری ایثار و شهادت

رونمایی از نماد مجمع فعالان سایبری ایثار و شهادت

رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه آرمیتا فرزند شهید رضایی نژاد از نماد مجمع فعالان سایبری ایثار و شهادت رو نمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فعالان سایبری یثار و شهادت شب گذشته در تالار وحدت برگزار شد .

در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور، لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی، سید محمد باقر زاده رئیس سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، محسن نایبی فرماندار تهران ، اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه و پدر شهید، سردار محمد باقر نیکخواه معاون صنایع هوایی ایران حضور داشتند.
 
 
بر اساس این گزارش، در این مراسم نماد مجمع فعالان سایبری ایثار و شهادت با حضور علی لاریجانی و آرمیتا رضایی نژاد فرزند شهید رضایی نژاد رونمایی شد.
کد مطلب 1700571

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