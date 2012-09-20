رونمایی از نماد مجمع فعالان سایبری ایثار و شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فعالان سایبری یثار و شهادت شب گذشته در تالار وحدت برگزار شد .

در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور، لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی، سید محمد باقر زاده رئیس سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، محسن نایبی فرماندار تهران ، اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه و پدر شهید، سردار محمد باقر نیکخواه معاون صنایع هوایی ایران حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم نماد مجمع فعالان سایبری ایثار و شهادت با حضور علی لاریجانی و آرمیتا رضایی نژاد فرزند شهید رضایی نژاد رونمایی شد.