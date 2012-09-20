آمریکا از اخراج یک مؤسسه خود از روسیه ابراز تاسف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد تصمیم مسکو برای پایان دادن به فعالیتهای سازمان "آژانس بین المللی توسعه" (USAID) تاسف بار است.

ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در نشست خبری خود، گفت: این باعث تاسف است که روسیه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.

کرملین پیشتر این سازمان را متهم کرده بود که درصدد اعمال نفوذ در تصمیمات سیاسی در روسیه و انتخاباتهاست.

نولند در این باره افزود: ما کاملا این ایده را که حمایتهای ما از جامعه مدنی، دموکراسی و حقوق بشر به نوعی دخالت در امور داخلی و انتخابات است، رد می کنیم.

این اظهارات نولند در حالی است که وی پیشتر تصمیم روسیه برای اخراج این سازمان آمریکایی را تصمیمی از سوی یک دولت مستقل عنوان کرده بود.