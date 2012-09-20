تروریستهای سوریه در گردان "شهید صدام"!

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از العالم، اعلام این خبر با واکنشهای مختلفی در کشورهای عربی روبرو شده است. محافل سیاسی کویتی نارضایتی و خشم شدید خود را از نامگذاری این گروهک به نام صدام حسین ابراز کرده اند. این در حالی است که شماری از نمایندگان اخوان المسلمین در پارلمان کویت با جمع آوری کمکهایی در آن کشور و رساندن آن به ادلب به تشکیل این گروهک با استفاده از اموال مردم کویت، کمک کرده اند.

نبیل فضل روزنامه نگار کویتی در واکنشی تمسخرآمیز به این خبر، با "تبریک" به نمایندگان اخوان المسلمین در مجلس کویت (به ویژه جمعان الحربش و ولید الطباطبایی) به خاطر اعلام تشکیل گردان صدام حسین، آن هم با استفاده از اموال مردم کویت، می نویسد: در دیدار حربش و طباطبایی با ریاض الاسعد سرکرده گروهکهای مسلح سوریه، موسوم به ارتش آزاد، وی به آنها اعلام کرده بود که پاسخ کمکهای کویتی ها را خواهد داد و به وعده هایش وفا خواهد کرد.



فضل می افزاید: اخوان المسلمین کویت در سال 1990 اشغال کویت از سوی صدام حسین را نه تنها محکوم نکردند، بلکه حتی آن را تایید نکرده و با ورود نیروهای بیگانه برای آزادی کویت مخالفت کردند. امروز هم نمایندگان عضو این جنبش برای تشکیل گردانی اقدام به جمع آوری کمک می کنند که نامی کاملا تحریک کننده و نفرت آور بر آن گذاشته شده است.



وی در ادامه می افزاید: باید از حربش پرسید که تشکیل "گردان صدام حسین" برای هر شهروند کویتی چه اندازه هزینه دربرداشته است؟



از سوی دیگر، کردهای سوریه اعلام کرده اند تشکیل این گردان باعث تنفر و تنش در روابط میان کردها و اعراب خواهد شد، زیرا صدام حسین دیکتاتور عراق جنایات بزرگی علیه مردم منطقه کردنشین شمال آن کشور مرتکب شد و طی عملیات موسوم به "انفال"، 182000 کرد را قتل عام کرد. همچنین در بمباران شیمیایی شهر حلبچه توسط رژیم صدام بیش از 5000 نفر از شهروندان این شهر اعم از زن، مرد، پیر و جوان کشته شدند و مردم منطقه مذکور هنوز از پیامدهای این جنایت بزرگ رنج می برند.



تشکیل گردانی با نام "صدام حسین" در حالی صورت می گیرد که ملل منطقه، از جمله ملتهای عراق، ایران و کویت، جنایتهای بی شمار وی را که زندگی میلیون ها نفر را در این کشورها تحت تأثیر قرار داد، از یاد نبرده اند و این نامگذاری، ماهیت حقیقی تروریستها و افراد مسلح حاضر در سوریه و اهداف آنان را بیش از پیش آشکار می کند.