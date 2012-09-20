سه اثر تاریخی در خراسان جنوبی ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حلاج ‌مقدم اظهارداشت: خانه‌ اعیانی"توکلی" مربوط به دوره‌ قاجار که در بافت تاریخی روستای فورگ شهرستان درمیان قرار دارد، در پنجمین اجلاس شورای ثبت کشور به ثبت ملی رسید.

وی اضافه کرد: دیگر اثر تاریخی پیشنهادی این استان برای ثبت در فهرست آثار ملی قلعه‌ "غنی‌آباد" بود که با توجه به دارا بودن شاه ‌نشینی با طرح چلیپایی مورد توجه بوده و به ثبت رسید.

حلاج ‌مقدم عنوان کرد: این اثر تاریخی غیر منقول که بنای خشتی باارزشی است، مربوط به دوره‌ صفوی بوده و در شهرستان بشرویه قرار دارد.

وی ادامه داد: "دژ خانیک" مربوط به دوره‌ صفوی در بشرویه نیز سومین اثر تاریخی غیر منقول خراسان جنوبی است، که در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: از ویژگی ‌های این دژ خشتی تاریخی، تزئینات گچ ‌بری و معماری قوس ‌های این بنا است.