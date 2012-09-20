بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان همدان در نهاوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند که در سالن پارسیان برگزار شد، به ذکر برنامه های بیست و چهارمین جشنواره تئآتر استان همدان پرداخت و گفت: این جشنواره از روز اول مهرماه سال جاری در نهاوند برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این جشنواره چهار گروه از شهرهای همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان به مرحله نهایی راه یافته اند.

مرادی اضافه کرد: در ایام برگزاری این جشنواره در مجموع هشت اثر به مدت سه روز در دو سالن کارگاه نمایش و تالار اندیشه به اجرا گذاشته میشود و در پایان آثار برتر و منتخب هئیت داوران معرفی خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار این جشنواره در دو بخش مسابقه و پیشکسوتان برگزار خواهد شد، گفت: 10 کمیته ویژه از یک ماه قبل برنامه ها و کارهای خود را برای برگزاری این جشنواره استانی آغاز کرده اند.

مرادی افزود: در مرحلقه مقدماتی این جشنواره 20 اثر در حوزه تئاتر حضور داشتند که بعد ار جلسات متعدد بازبینی توسط هئیت داوران، هشت اثر نهایی به نامهایی "سمفونی نم ناک پوشال" و "خیال" از نهاوند،"روزهای آرام آقای آرام"،"همیشه به نام او" و "هاجر" از شهر همدان، "سیری در سرای سه سرباز سوخته" و "نقالی خیال" از ملایر و "سه ساعت قبل از اسکار" از تویسرکان به مرحله نهایی راه یافتند.

وی گفت: هئیت داوران بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان همدان از چهرهای مطرح و مهم تلوزیون،سینما و تئاتر کشور هستند که با حضور خود در کمیته داوران این جشنواره، بر اهمیت آن افزوده و باعث افزایش رقابت و دقت گروهای حاضر در مرحله پایانی شده اند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند ادامه داد: مراسم افتتاحیه این جشنواره یکم مهذماه برگزار خواهد شد و در برگزاری این جشنواره که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت برنامه هایی از جمله برگزاری تورهای سیاحتی و تفریحی برای بازدید از مراکز تاریخی و گردشگری نهاوند در نظر گرفته شده است.