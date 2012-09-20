گلستان میزبان مسابقات قهرمانی کیوکوشین ماتسوشیما شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به مدت یک روز فردا جمعه با شرکت تیم های استانهای گیلان، مازندران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین و گلستان در سه رده سنی خردسالان، نوجوانان و نونهالان در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار می شود.

این رقابتها در رده سنی خردسالان در 5 وزن، در نونهالان و نوجوانان در 9 وزن برگزار می‌شود.

شیهان شهرام قاسم‌پور رئیس سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش بینی می شود در این پیکارها بیش از 200 ورزشکار شرکت کنند.

پایان رقابت های اسکواش دختران ایران جونیو



اسکواش بازان گلستانی مدال برنز رقابت های اسکواش دختران ایران جونیو را کسب کردند.

مسابقات اسکواش ایران جونیور (رنکینگ آسیایی) از 27 شهریورماه در مجموعه حیدرنیا تهران آغاز شده بود امروز به کار خود پایان داد و تیم سه نفره گلستان متشکل از غزال شرفپور، رضوان سادات نقیبی و آذین محمدخانی به دو مقام سومی رسید.



این تیم به سرمربیگری خدیجه علاءالدین توانست توسط شرفپور و نقیبی با راه یابی به مرحله نیمه نهایی به دو مقام سومی دست یابد.



