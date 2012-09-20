  1. ورزش
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

تیتو ویلانووا:

این بهترین نمایش ما نبود/ از موقعیت‌ها استفاده نکردیم

این بهترین نمایش ما نبود/ از موقعیت‌ها استفاده نکردیم

"تیتو ویلانووا"، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، پس از پیروزی تیمش مقابل اسپارتاک مسکو گفت از عملکرد شاگردانش راضی است اما این بهترین بازی آنها نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلانووا بعد از این پیروزی در کنفرانس خبری گفت: عملکرد خوبی داشتیم اما این بهترین نمایش ما نبود. مهم این بود که رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کنیم. تیم حریف دفاع خود را بسته بود و روی ضد حملات چندین بار دروازه ما را تهدید کرد.

وی افزود: موقعیت های گل فراوانی داشتیم اما نتوانستیم از همه آنها استفاده کنیم. تیم هایی که مقابل ما بازی می کنند شیوه دفاعی را انتخاب می کنند و این کار را برای ما دشوار می کند.

تیم فوتبال بارسلونا چهارشنبه شب در دیدار با اسپارتاک مسکو در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر 2 در ورزشگاه نیوکمپ به برتری رسید.

کد مطلب 1700585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها