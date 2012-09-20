به گزارش خبرگزاری مهر، ویلانووا بعد از این پیروزی در کنفرانس خبری گفت: عملکرد خوبی داشتیم اما این بهترین نمایش ما نبود. مهم این بود که رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کنیم. تیم حریف دفاع خود را بسته بود و روی ضد حملات چندین بار دروازه ما را تهدید کرد.

وی افزود: موقعیت های گل فراوانی داشتیم اما نتوانستیم از همه آنها استفاده کنیم. تیم هایی که مقابل ما بازی می کنند شیوه دفاعی را انتخاب می کنند و این کار را برای ما دشوار می کند.

تیم فوتبال بارسلونا چهارشنبه شب در دیدار با اسپارتاک مسکو در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر 2 در ورزشگاه نیوکمپ به برتری رسید.